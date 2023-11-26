За два месяца, которые проводится вакцинация от гриппа, было использовано уже примерно 70% доступных прививок, при том, что их было закуплено больше, чем в прошлом году. В некоторых практиках семейных врачей вакцины уже закончились, но прививку можно сделать в другом месте, пишет Rus.Lsm.lv.

"Осталось совсем небольшое количество вакцин против гриппа, которые оплачивает государство. Уже есть некоторые практики, места вакцинации, где прививок уже не хватает. И все прививки, кроме тех, что предназначены для детей, больше не доставляются в практики, так как все заказы выполнены", — рассказал вице-президент Ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс.

Государство оплачивает вакцинацию от гриппа детям до двух лет, а также взрослым с хроническими болезнями и людям старше 65 лет. Те, кто не входят в льготную категорию, могут привиться платно в любом пункте вакцинации. Пункты, где доступна вакцина, можно посмотреть на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

Из-за большого спроса была докуплена дополнительная партия вакцины, но она уже была использована. Больше вакцины докупаться не будут, потому что закупки делаются за полгода до начала вакцинации.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram