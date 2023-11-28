Уже какое-то время в учебных заведениях Елгавы проводится массовое тестирование на Сovid-19, тесты выдают и школьникам на дом. Родители обеспокоены возможностью очередного перехода на удаленное обучение. Какова сейчас ситуация в Елгаве и что говорят о ней учителя и родители, выясняла передача 360TV ziņneši.

В данный момент в Елгавской средней школе технологий болеют 194 ученика из 1250, то есть 15%. В среднем по четыре ребенка в классе, а в одном классе целых девять, то есть треть класса. Если заболевших или положительных тестов на ковид станет еще больше, действительно будет рассмотрена возможность перехода на "удаленку", говорит директор школы Байба Балоде-Лукьянска: "Болеют и ученики, и учителя, но я не хочу сказать, что все одинаково — есть ковид, есть и обычные болезни, простуды. […] Больны школьная медсестра и социальный педагог".

На данный момент директор не подтверждает начало массовой эпидемии, но если это произойдет, школа готова обеспечить дистанционное обучение. Это случится, если заболеваемость превысит 50%.

Учитывая, что в Елгаве это не единственный очаг ковида, самоуправление отреагировало и сразу начало тестирование во всех учебных заведениях — школах и садиках, подтвердила руководитель Елгавского управления образования Гунта Айза.

"Мы связались с Государственной пожарно-спасательной службой, и нашему самоуправлению, думаю, как и другим, предложили получить тесты. Нам не нужно было за них платить, это государственное финансирование. Получив более 33 тысяч тестов, мы раздали их школам и дошкольным учреждениям", — рассказала она.

Как уточнили в Центре профилактики и контроля заболеваний, теперь каждое самоуправление может индивидуально решать, проводить или не проводить тестирование на ковид в школах. Это не распространяется на всю Латвию в целом.

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