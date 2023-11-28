Latvijas dzelzceļš временно закрыл железнодорожный переезд на улице Эзера в Риге. Жители Мангали возмущаются, что стало гораздо дольше добираться до центра города — теперь нужно ехать через Вецмилгравис, рассказывает передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.lv.
Закрытие переезда в Мангали на улице Эзера осложнит жизнь примерно 2 тысячам местных жителей, а также предприятий. Будут дольше добираться "неотложки" и другие службы.
"Нам неудобно, потому что каждый день нужно объезжать вокруг — примерно 6 лишних километров в одну сторону. А "скорая", пожарные, полиция?.. У нас тут лет десять назад один дом сгорел. Этот переезд тогда был закрыт, и вот пока объехали, дом уже сгорел. Люди внутри были. Сгорели", — вспоминает один из местных жителей.
Жалуются жители и на новый переход, по которому очень неудобно подниматься, особенно пожилым людям, а сейчас еще и скользко.
Причина закрытия — строительный проект модернизации Рижского железнодорожного узла на участке Саркандаугава — Мангали — Зиемльблазма. Изначально переезд собирались закрыть навсегда, но после встречи представителей Latvijas dzelzceļš с местными жителями было решено, что это времененная мера, скорее всего, до 1 марта следующего года.