Все государства, у которых есть граница с Россией и Беларусью, координируют между собой свом действия, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

Президент указал, что учитывая решение правительства Финляндии закрыть границу с Россией, обсудил с Силиней ситуацию на восточных рубежах Латвии, а также готовность Кабинета министров реагировать. Премьер проинформировала президента как о переговорах, состоявшихся в Хельсинки, в том числе, с президентом Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

"Я получил подтверждение, что правительство и ответственные службы готовы оперативно реагировать в случае любого изменения ситуации", — подчеркнул президент.

Силиня заявила, что Госудаственная пограничная охрана находится на постоянной связи с теми странами, которые граничат с Россией и Беларусью. Сама премьер-министр находится в постоянном контакте с Орпо, а также с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Мы прекрасно понимаем, что ситуация серьезная. Между Латвией и Беларусью открыт только один пограничный пункт, а с Россией — два. Конечно, вызовы и ситуации могут быть разными, но мы готовы реагировать", — заверила Силиня.

Как уже сообщалось, в ответ на попытки Москвы использовать нелегальных иммигрантов в качестве инструмента гибридной войны Орпо объявил во вторник, 28 ноября, что будет закрыт и последний пункт пропуска на границе Финляндии с Россией. Пограничный пункт будет закрыт в ночь на четверг, 30 ноября, и не возобновит работу ранее 13 декабря.

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