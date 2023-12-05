Во вторник, 5 декабря, Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) Сейма завершила работу над бюджетом на 2024 год и большинством в один голос приняла решение отправить его на утверждение парламента.

Бюджет на следующий год поддержали семь членов комиссии, шесть проголосовали "против".

В следующем году доходы консолидированного госбюджета планируются в размере 14,5 млрд евро, а расходы — 16,2 млрд евро.

По сравнению с госбюджетом этого года, запланированные доходы в следующем году планируются на 1,76 миллиарда евро выше, а расходы — на 1,54 миллиарда евро выше.

Планируется, что дефицит общего правительственного бюджета следующем году планируется составить 1,3 миллиарда евро или

2,8% валового внутреннего продукта (ВВП).

Внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение объявлены главными приоритетами государства.

В бюджете-2024 дополнительные свободные средства на приоритетные меры составят 783,3 миллиона евро, из которых 486,4

миллиона будут направлены на укрепление внутренней и внешней безопасности, услуги здравоохранения и обеспечения их качества, а также на сферу образования.

В сфере безопасности дополнительное финансирование в размере 91,9 млн предназначено для повышения заработной платы работникам учреждений внутренних дел и юстиции, обеспечения мер внешней безопасности государства, создания инфраструктуры внешней границы, охраны границы, кибербезопасность, а также усиление потенциала пожарных и спасателей.

Финансирование государственной обороны в следующем году ожидается на уровне 2,4% ВВП, а за счет постепенного его увеличения планируется достичь 3% ВВП в 2027 году.

В 2024 году дополнительно 119,5 млн евро планируется направить на сферу образования, выделив средства на повышение зарплат учителей с самой низкой почасовой ставкой. Также запланированы дополнительные средства на высшее образование, науку, а также переход на обучение на госязык.

Дополнительное финансирование еще одного приоритета — области здравоохранения — запланировано в размере 275 миллионов евро. Средства предназначены для повышения доступности компенсируемых лекарств, в том числе новых, сокращения очередей на обследования и медицинские процедуры. Также дополнительные средства планируется инвестировать в сферу сердечно-сосудистого здоровья, поддержку онкологических больных и доступность стоматологических услуг для детей. Финансирование также предназначено для повышения зарплат медицинским работникам.

В проекте бюджета на следующий год финансирование также предназначено для поддержки инноваций и экспорта, а также стартапов. Планируется направить средства на сельское хозяство и предотвращение последствий стихийных бедствий, а также на повышение конкурентоспособности и экспорта в секторах овощеводства и плодоводства.

В социальной сфере со следующего года планируется восстановить доплаты к пенсиям по старости и инвалидности, предусмотрено финансирование увеличения компенсаций за оказание услуг помощника и сопровождающего лицам с ограниченными возможностями. Также увеличен размер поддержка семей, в которых растет ребенок-инвалид или ребенок с целиакией, а также лиц с тяжелыми функциональными нарушениями после достижения 18-летнего возраста.

Со следующего года планируется повысить минимальный порог доходов, размер государственного социального пособия для лиц, достигших пенсионного возраста, инвалидов и инвалидов с детства. Также планируется увеличить базу для расчета минимальной пенсии по старости и пенсии по инвалидности, а также минимальной пенсии по случаю потери кормильца.

Также планируется выделить дополнительные средства, чтобы расширить спектр программы Latvijas skolas soma и сделать организованные программой мероприятия доступными еще более широкому кругу учащихся.

В следующем году в сфере налогов запланированы меры по поддержке деятельности малых предприятий и снижению административной нагрузки, в том числе, вводится единая ставка налога на микропредприятия в 25% (сейчас две ставки — 25% и 40%).

В 2024 году планируется применить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% к характерным для Латвии овощам, ягодам и фруктам. Со следующего года НДС не будет применяться к плате за участие жителей за занятия спортом, конкурсах и занятиях, организуемых фондами и общества, а также сборы за участие в детских лагерях.

Налоговые поступления планируется увеличить за счет повышения ставок налога на табачную продукцию, жидкости для электронных сигарет, табачно-заменительную продукцию, алкогольные напитки, азартные игры, а также топливо, используемое в особых экономических зонах и свободных портах.

Кроме того, в целях обеспечения налоговых поступлений для финансирования первоочередных мер кредитные организации и поставщики кредитных услуг должны платить ежегодный дополнительный налог на прибыль в размере 20%.

Окончательное чтение проекта закона о госбюджете на 2024 год запланировано в Сейме на четверг, 7 декабря.

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