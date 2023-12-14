В четверг, 14 ноября, Сейм поддержал в первом концептуальном чтении поправки Национального объединения к Закону "О труде", которые предусматривают отказ от требования владения русским языком на на рынке труда, за исключением отдельных профессий.

За законопроект проголосовали 72 депутата — от Национального объединения, "Нового Единства", "Объединенного списка", "Прогрессивных", большинство Союза "зеленых" и крестьян (СЗК). Против были 10 депутатов от "Стабильности", 9 депутатов, будучи зарегистрированными, избежали голосования — это парламентарии от "Латвии на первом месте" и СЗК.

Впереди — еще два чтения законопроекта в Сейме.

Что предусматривает законопроект?

В законопроекте говорится, что требовать владения русским языком работодатели смогут только о представителей следующих профессий:

Академический персонал высших учебных заведений;Библиотекари, архивариусы и родственные профессии;Писатели, журналисты и лингвисты.

Нацобъединение считает, что Закон "О труде" должен быть дополнен нормой, что у потенциального работника нельзя будет спрашивать о владении русским языком в ходе рабочего интервью. Такую норму планируется включить в статью закону наряду с запретом на такие дискриминационные вопросы семейное положение, религиозная принадлежность, наличие беременности, этническое происхождение и так далее.