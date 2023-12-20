Уже в первые недели после введения бесплатного проезда в поезде Кемери-Рига для юрмальчан выявилось несколько проблем, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) 4. studija. Во-первых, пожилым людям, у которых нет смартфонов, сложно оформить бесплатный билет, во-вторых, есть опасения не успеть зарегистрировать билет у кондуктора так, как это предусмотрено правилами. Pazažieru vilciens обещает, что в январе регистраторы билетов начнут работать как в новых, так и в старых электропоездах, пишет портал Lsm.lv

Пожилым людям сложно купить билет

В программу обратилась внучка пожилой юрмальчанки. Для ее бабушки и нескольких знакомых старшего поколения бесплатная поездка на поезде превращается в целый квест с преодолением препятствий.

"Те, у кого кнопочные телефоны, должны идти в ближайшую библиотеку, зная наперед день и конкретный поезд, на котором они хотели бы ехать. Или, другой вариант, добираться до станции, где есть билетные кассы", — рассказала Агнесе, добавив, что в Юрмале кассы работают всего на четырех станциях.

Начиная этот проект, Юрмальская дума анализировала, как люди покупают билеты на поезд, и заранее предполагала, что найдутся группы жителей, которым будет не так просто оформить билеты. Однако, с точки зрения самоуправления, нынешний вариант все же является лучшим решением.

"Мы предлагаем пожилым людям и всем остальным осваивать эти навыки в библиотеках и дневных центрах. Если известно, куда и когда вы собираетесь ехать, купить билеты можно заранее", — сказала руководитель департамента развития Юрмальского самоуправления Гундега Осе.

При том, что для юрмальчан проезд на автобусе до ближайшей кассы или библиотеки бесплатный, людям старшего возраста такие передвижения даются с трудом, считает Агнесе.

Ситуацию можно было бы улучшить, открыв кассы еще на нескольких станциях или введя возможность получения бесплатных билетов в автомате или у кондуктора.

Кроме того, купленные бесплатные билеты необходимо зарегистрировать. Если билет не зарегистрирован три раза подряд, бесплатные поездки блокируются на срок до 120 дней.

Слишком мало кондукторов

В Юрмале расстояния между станциями очень короткие — две, а то и одна минута на поезде.

"Проблема в том, что кондукторов очень мало. Бывает так, что на четыре вагона всего один кондуктор. Я захожу в первую дверь вагона и дальше просто бегу на большой скорости, чтобы найти этого кондуктора, — рассказывает Агнесе. — А если это мама с ребенком?"

Чтобы лишний раз не нервничать, она не пользуется возможностью проехать на поезде одну остановку от дома до детского садика. Об увеличении количества кондукторов, которые будут регистрировать да еще и выдавать бесплатные билеты, не может быть и речи, поскольку это однозначно увеличит расходы самоуправления.

В поездах обещают регистраторы

Остается надеяться, что в скором времени будет найдено реальное решение, чтобы бесплатная поездка для юрмальчан не превращалась в безумную гонку по вагонам в поисках кондуктора. А пока специалист по коммуникациям и маркетингу AS Pasažieru vilciens" Сигита Звиедре советует пассажирам проявлять инициативу и просить кондуктора зарегистрировать билет.

"Мы работаем над тем, чтобы решение появилось уже в январе — регистраторы в новых поездах. А также будет доступен вариант с QR-кодом как в старых, так и в новых электропоездах", — сказала она.

За десять дней, прошедших с тех пор, как для юрмальчан введен бесплатный проезд на поезде Рига-Кемери, бывали случаи, когда пассажирам не удалось найти кондуктора только один раз, а уже во второй раз билет удавалось зарегистрировать, поэтому причин для стресса нет, считает Звиедре.

Представитель Юрмальской думы Осе считает, что мы как общество не готовы к изменениям — даже положительным: "Изменения, в том числе хорошие, вносят определенные неудобства в наш ритм жизни. В результате человек испытывает своеобразный дискомфорт, которым он недоволен. Мы знали, что так будет. Надеемся, что время адаптации будет недолгим".

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