На прошлой неделе, 14 декабря, Сейм в окончательном чтении принял предложенные правительством поправки к Закону о полиции. Они предусматривают, что сотрудник полиции имеет право принимать решение о запрете на выезд из Латвии на срок до четырех месяцев в отношении незащищенных лиц.

Эта новость вызвала беспокойство среди некоторых проживающих в Риге украинцев. Один из участников Facebook группы "Украинцы в Риге (Латвия)" предположил, что украинских беженцев "не будут пускать в те страны, где небезопасно находиться людям". Портал Delfi решил разобраться, так ли это.