Чтобы оказание оплачиваемых государством услуг семейными врачами было возможно с 1 января, Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) решила продлить действующий договор с Национальной службой здравоохранения (НСЗ) еще на два месяца, сообщили агентству LETA в ассоциации.

В конце этого года у семейных врачей заканчивается договор, заключенный с НСЗ. Часть членов ЛАСВ ранее пришла к соглашению о заключении нового договора с НСЗ до конца 2024 года, который предусматривает работу четыре дня в неделю за оплату государства, а пятый день должен был быть платным для пациентов. Причиной такого решения стало недостаточное финансирование, в результате чего у семейных врачей возникли опасения в способности содержать практики и оказывать услуги пациентам.

Президент ЛАСВ Алиса Ницмане-Айшпуре сообщила, что 18 декабря ассоциация встретилась с представителями бюро премьер-министра Эвики Силини, Министерства финансов и Министерства здравоохранения, чтобы обсудить возможные решения по организации и оплате услуг здравоохранения.

По итогам встречи ассоциация приняла решение, что Минздрав до 1 февраля должен подготовить и представить на рассмотрение Кабинета министров проект распоряжения о выделении финансовых средств и поправках по повышению ежемесячного фиксированного платежа практикам семейных врачей для обеспечения замещения семейного врача во время отпуска и в случае отсутствия по болезни.

По словам Ницмане-Айшпуре, ассоциация получила задокументированное правительством обещание, что решение будет разработано и подано правительству до 1 февраля, поэтому на внеочередном собрании решила продлить срок действующего договора до 29 февраля 2024 года, то есть на два месяца. Во внеочередном заседании приняли участие более 200 членов ассоциации, не заключивших договор с государством. Из них 170 — семейные врачи Риги.

ЛАСВ ожидает, что НСЗ со своей стороны поправки подпишет и пришлет их семейным врачам до 29 декабря этого года.

Как сообщили агентству LETA в НСЗ, договор об оказании населению оплачиваемых государством услуг здравоохранения с 1 января 2024 года за пределами Риги уже заключили 90% семейных врачей. В свою очередь, если учитывать подписанные договоры на всей территории страны, то договор заключили уже 80% семейных врачей.

Процесс заключения договоров продолжается еще на этой и на следующей неделе.

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