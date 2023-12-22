Служба указывает, что такой тип продления договора не рассматривается. На данный момент 80% семейных врачей, в том числе 90% медицинских практик, расположенных за пределами Риги, уже подписали договор, который предусматривает оказание услуг в течение 2024 года. Всем поставщикам услуг первичной медико-санитарной помощи предлагается одинаковый тип контракта, подчеркивает слукжба.
Процесс заключения договоров продолжится на этой и следующей неделе.
19 декабря Кабинет министров постановил, что Министерству здравоохранения следует подготовить и внести на рассмотрение в правительство до 1 февраля 2024 года проект нормативной базы, которая предусматривает увеличение ежемесячной фиксированной платы за практику семейного врача, а также финансирование замены семейных врачей в отпуске и в случае болезни.
В Латвийской ассоциациии семейных врачей отмечают, что 20 декабря семейные врачи получили письмо от Национальной службы здоровья, в котором предусмотрено решение по оказанию платных государством услуг семейными врачами с 1 января. Из него был сделан вывод, что служба приняла решение ассоциации — продление действующего контракта на два месяца.
Однако днем 21 декабря семейным врачам начали поступать звонки от сотрудников службы с угрозами не продлевать договоры с 1 января, предусматривалась якобы и публикация 28 января списка семейных врачей, пациентам которых придется искать другого доктора уже с 2 января.
Разъясняя ситуацию, Национальная служба здоровья заявила, что заботясь об интересах пациентов и доступности услуг, начнет с 1 января индивидуальную работу с теми семейными врачами, которые еще не заключили договор на оказание оплаченных государством услуг в 2024 году.
В службе поясняют, что с врачебной практикой связываются по телефону, а врачей расспрашивают о планах заключения договора и сообщают, что если договор не будет заключен, практика семейного врача не сможет оказывать оплачиваемые государством медицинские услуги. Это делается с целью как можно раньше выявить те врачебные практики, которые не планируют заключать договор, чтобы иметь возможность планировать доступность услуг и предоставлять информацию пациентам, состоящим на учете в этих практиках.
Служба также хочет убедиться, не планирует ли, например, врач подписать контракт в последних числах декабря, ведь технически подписанный договор можно отправить и 31 декабря. Во время звонка сотрудники службы также проверяют, что врач получил и ознакомился с присланным договором.
В то же время служба информирует врачей, что планирует предоставить жителям информацию о практике семейных врачей, которые с 1 января, в конце декабря, перестанут оказывать услуги, оплаченные государством. Такой список будет опубликован на сайте Национальной службы здоровья, также информация будет предоставляться жителям по бесплатному информационному телефону 80001234.
В случае наличия практик семейного врача, которые со следующего года перестанут оказывать оплаченные государством услуги, пациентам, состоящим на учете в этих практиках, будут предоставлены альтернативные варианты получения услуг, включая получение рецептов на лекарства, открытие и закрытие листов нетрудоспособности, медицинскую помощь в острых и других случаях, обещает служба.