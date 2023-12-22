Национальная служба здоровья не рассматривает возможность продления действующего догоговора с семейными врачами на первые два месяца следующего года, сообщило агентство LETA. Ранее Латвийская ассоциация семейных врачей Латвии выразила желание заключить договор со службой только на два месяца, то есть на январь и февраль 2024 года.

Служба указывает, что такой тип продления договора не рассматривается. На данный момент 80% семейных врачей, в том числе 90% медицинских практик, расположенных за пределами Риги, уже подписали договор, который предусматривает оказание услуг в течение 2024 года. Всем поставщикам услуг первичной медико-санитарной помощи предлагается одинаковый тип контракта, подчеркивает слукжба.

Процесс заключения договоров продолжится на этой и следующей неделе.

19 декабря Кабинет министров постановил, что Министерству здравоохранения следует подготовить и внести на рассмотрение в правительство до 1 февраля 2024 года проект нормативной базы, которая предусматривает увеличение ежемесячной фиксированной платы за практику семейного врача, а также финансирование замены семейных врачей в отпуске и в случае болезни.

В Латвийской ассоциациии семейных врачей отмечают, что 20 декабря семейные врачи получили письмо от Национальной службы здоровья, в котором предусмотрено решение по оказанию платных государством услуг семейными врачами с 1 января. Из него был сделан вывод, что служба приняла решение ассоциации — продление действующего контракта на два месяца.

Однако днем ​​21 декабря семейным врачам начали поступать звонки от сотрудников службы с угрозами не продлевать договоры с 1 января, предусматривалась якобы и публикация 28 января списка семейных врачей, пациентам которых придется искать другого доктора уже с 2 января.

Разъясняя ситуацию, Национальная служба здоровья заявила, что заботясь об интересах пациентов и доступности услуг, начнет с 1 января индивидуальную работу с теми семейными врачами, которые еще не заключили договор на оказание оплаченных государством услуг в 2024 году.

В службе поясняют, что с врачебной практикой связываются по телефону, а врачей расспрашивают о планах заключения договора и сообщают, что если договор не будет заключен, практика семейного врача не сможет оказывать оплачиваемые государством медицинские услуги. Это делается с целью как можно раньше выявить те врачебные практики, которые не планируют заключать договор, чтобы иметь возможность планировать доступность услуг и предоставлять информацию пациентам, состоящим на учете в этих практиках.

Служба также хочет убедиться, не планирует ли, например, врач подписать контракт в последних числах декабря, ведь технически подписанный договор можно отправить и 31 декабря. Во время звонка сотрудники службы также проверяют, что врач получил и ознакомился с присланным договором.

В то же время служба информирует врачей, что планирует предоставить жителям информацию о практике семейных врачей, которые с 1 января, в конце декабря, перестанут оказывать услуги, оплаченные государством. Такой список будет опубликован на сайте Национальной службы здоровья, также информация будет предоставляться жителям по бесплатному информационному телефону 80001234.

В случае наличия практик семейного врача, которые со следующего года перестанут оказывать оплаченные государством услуги, пациентам, состоящим на учете в этих практиках, будут предоставлены альтернативные варианты получения услуг, включая получение рецептов на лекарства, открытие и закрытие листов нетрудоспособности, медицинскую помощь в острых и других случаях, обещает служба.

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