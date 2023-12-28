В 2024-м году, в том числе, и внутренняя политика в Латвии во многом будем определяться геополитическими событиями, которые сейчас предсказать не возьмется никто. Именно это вынудит (или же не вынудит — зависит от воли политической элиты) Латвию в столь сложных обстоятельствах взяться за ремонт в собственном доме — чтоб он стал более устойчив к непредсказуемым международным ветрам. Такое мнение высказали в подкасте "Стакан наполовину" с Данутой Дембовской политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс и социалог, глава центра исследований общественного мнения Арнис Кактиньш.
В итоговом выпуске подкаста "Стакан наполовину" эксперты попытались спрогнозировать, каким будет для Латвии 2024-й год. О том, как эксперты оценивают итоги уходящего 2023 года — можно послушать здесь.
- Главное политическое событие следующего года, требующее непосредственного участия избирателей — выборы в Европарламент, которые состоятся в июне. Изменит ли это что-то для простых людей в Латвии?
- Какой будет дальше политика Европейского союза — единой или разрозненной? Будет ли получать Украина и дальше поддержку союзников? А ведь еще в ноябре 2024 года состоятся выборы в США, исход которых неясен.
- Насколько устойчива будет Латвия к меняющимся международным ветрам? Насколько мы будем чувствовать себя в безопасности?
- Сможем ли мы честно ответить себе на вопрос, почему оказались аутсайдерами даже в масштабе своего Балтийского региона, но сумеем ли предпринять силы, чтобы сократить отставание от соседних Эстонии и Литвы?
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