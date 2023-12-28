В 2024-м году, в том числе, и внутренняя политика в Латвии во многом будем определяться геополитическими событиями, которые сейчас предсказать не возьмется никто. Именно это вынудит (или же не вынудит — зависит от воли политической элиты) Латвию в столь сложных обстоятельствах взяться за ремонт в собственном доме — чтоб он стал более устойчив к непредсказуемым международным ветрам. Такое мнение высказали в подкасте "Стакан наполовину" с Данутой Дембовской политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс и социалог, глава центра исследований общественного мнения Арнис Кактиньш.