Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) на данный момент не видит признаков возможных нарушений в действиях госчиновников в связи со списанием миллионов неиспользованных вакцин против Covid-19.

В KNAB, ознакомившись с информацией, доступной в публичном пространстве, не видят никаких признаков, которые могли бы указывать на возможные нарушения в деятельности госчиновников, проверка которых входит в компетенцию бюро, сообщили агентству LETA в ведомстве.

KNAB также не получало никаких материалов в связи с вышеизложенным.

Ранее сообщалось, что в Латвии на данный момент списано 2,1 миллиона вакцин против Covid-19 из-за истечения срока годности, уточнили агентство LETA у Национальной службы здравоохранения.

Всего с 2020 года по декабрь 2023 года Латвия получила 9,4 миллиона доз вакцин.

По данным Минздрава, за это время другим странам было передано в дар другим странам 2,5 миллиона вакцин против Covid-19.

В настоящее время для вакцинации взрослых и детей против Covid-19 в Латвии доступны вакцины Nuvaxovid и Comirnaty. Всего на складах находится 750 400 доз вакцины против Covid-19, срок годности которых — 2024 и 2025 годы, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

В соответствии с соглашениями, заключенными Еврокомиссией и производителями вакцин, финансовая информация или цены на продукцию, считается конфиденциальной и не может быть раскрыта третьим лицам, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

В службе заявили, что расторжение или изменение контракта возможны по соглашению сторон, и этот вопрос регулярно прорабатывается. В Евросоюзе создали совместный комитет по закупкам вакцин, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени всех стран ЕС, чтобы получить более выгодные условия, чем когда каждая страна ведет переговоры отдельно.

Последнее соглашение по поправкам было достигнуто в мае 2023 года. Оно предусматривает, что объем поставок в Латвию вакцин против коронавируса, предусмотренный контрактом, сократится примерно на 22%.

"В тот момент, когда наш Кабмин подумал, что вакцин нужно брать как можно больше, это было, скорее всего, не правильное решение. И в заключенных договорах заложены обязательства, которые мы вынуждены выполнять. Конечно, есть огромные потери. У общества, которое видит, что эти специфические вакцины не защищают от инфекции, желание вакцинироваться тоже уменьшилось. И это логично", — заявила недавно для LTV председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

Ранее портал Delfi сообщал, что страны ЕС утилизировали по меньшей мере 215 млн невостребованных доз вакцины от Covid-19 стоимостью 4 млрд евро. В указанный анализ Politico вошли данные о 19 странах ЕС, но информация восемь стран (в том числе Франция, Польша и Латвия) не сообщали об уничтоженных препаратах вовсе.

Расчеты показывают, что по самым консервативным оценкам в тех странах ЕС, которые предоставляли соответствующие сведения, были утилизированы не менее 215 млн доз. Если на основе этих данных смоделировать ситуацию во всех 27 государствах блока, то речь может идти о 312 млн прививок.

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