За несколько минут до полуночи премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эдгарс Ринкевич впервые после избрания произнесли свои новогодние напутствия народу. Политологи Филипп Раевский и Янис Икстенс отметили, что речи были весьма нетрадиционными. Оба высокопоставленных лица постарались найти человечный подход. Но к обоим есть претензии. Пересказываем коротко.



Новогодние речи президента и премьера впоследствии долго изучаются как специалистами в области социальных наук, так и народом. По ним пытаются вычислить, что нас ждет в ближашее время и какую позицию будут занимать те, от кого во многом зависит судьба страны. В Латвии особенно важное значение придают тому, как первые лица обращаются к народу - "латыши", "латвийцы" или просто, "дорогие люди Латвии". В этом смысле недавние речи Силини и Ринкевича сказали о многом. Оба были в черном.

Речь Эвики Силини: дети на фоне, эмоции, нет единого фокуса и сквозной темы



Филипс Раевскис: Несколько эклектичное, без единой главной темы. Перескакивала с одной темы на другую. Начала с детей и на фоне детей, но потом говорила про Украину и другое. Пыталась сообщить сразу многое, что нередко встречается в выступлениях премьер-министров Латвии. К тому же мало что указывало на Новый год — такая же речь могла быть и на Пасху. Переходы между темами не "отшлифованы", но в целом — хорошо и достаточно эмоционально.

Янис Икстенс: Своеобразный отчет о проделанном — конкретных вещах, над которыми ее работало четыре месяца. Обстановка неожиданная — в окружении шумящих детей (в детском центре РТУ, - прим. ред.) — этим она отличалась от предшественников, которые вещали на фоне елки. Но торжественности Силине не хватило.

По содержанию ничего особо не запомнилось. Объявленное сокращение бюрократии — скорее новогоднее обещание, чем действия. Акцент на тему образования важен, но понятно, что впереди огромный объем работы, а пока не сказать, что правительство успешно рулит этой сферой. Заявление, что лучшие инвестиции — в детей, не было успешным. Хорошо хоть не упомянула об устойчивости пенсионной системы. Впрочем, политологу понравилось, что премьер-министр упомянула о важности латышского языка.

Речь Эдгара Ринкевича: просто, со смирением, но "Латвия у каждого своя" - это ошибка



Филипс Раевскис: Ринкевич попытался мило обратиться к обществу (использовались обращения dargie Latvijas cilvēki и mīļie Latvijas cilvēki) публике в очень простой форме. Это новинка для Латвии. Президент подчеркнул важность самого общества, людей, отодвинув себя "немного на второй план". Предположение Ринкевича, что многие люди могут не услышать половины его речи, потому что дома есть другие люди, это "очень высокий уровень смирения" — этого общество и ожидает от своих политических лидеров. Это выступление — новый уровень того, как надо разговаривать с народом.

Янис Икстенс: Речь была более человечной, чем у премьера. И форма уже привычная (те самые mīļie cilvēki, которых Ринкеивч активно использует в соцсетях). Говорить о смелости и действиях — хорошо, но говорить о том, что "у каждого своя Латвия", по мнению политолога, "большая ошибка. Например, тогда получается, что у Татьяны Жданока будет своя Латвия, у Ринкевича- своя, а у Андриса Шкеле — своя". И это, считает Икстенс, "очень неудачный итог выступления".

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