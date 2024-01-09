Правительство одобрило поправки к правилам вакцинации, намечающие переход на документацию о вакцинации в цифровом формате с 2024 года путем внесения сведений в единую электронную информационную систему здравоохранения, а также на электронные заказы вакцин, сообщает агентство LETA.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, семейные врачи и медицинские учреждения с 2024 года будут регистрировать факт вакцинации в информационной системе здравоохранения e-veselība, что снизит административную нагрузку на медперсонал, так как не нужно будет заполнять бумажные бланки, а жителям это даст возможность следить за своим календарем вакцинации.

Предполагается, что при обобщении информации об использованных и списанных вакцинах в распоряжении Центра профилактики и контроля заболеваний будет объективная информация о реальных остатках вакцин, что особенно важно для планирования вакцинации от сезонного гриппа.

Кроме того, благодаря цифровизации процесса вакцинации люди смогут получить в системе e-veselība информацию о своем статусе вакцинации и следующей вакцинации или, например, справку для ребенка для образовательного учреждения, для выполнения трудовых обязанностей, связанных с риском распространения инфекционных заболеваний, или для путешествия. Используя доступные в информационной системе здравоохранения данные, семейный врач сможет идентифицировать пациентов, которым особенно рекомендована вакцинация, например, против сезонного гриппа или Сovid-19.

Минздрав отмечает, что пандемия Сovid-19 доказала, насколько важны цифровые решения, когда в короткие сроки необходимо провести вакцинацию широких слоев населения. Кроме того, поправки к правилам вакцинации включают вакцинацию против Сovid-19 в список обязательных прививок, а также, согласно рекомендациям Государственного совета по иммунизации, уточняют календарь вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка и процедуру оформления отказа от вакцинации, которая предусматривает возможность использования специального бланка для облегчения работы медицинского персонала.

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