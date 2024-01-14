По мнению бывшего начальника дорожной полиции Эдмунда Зивтиньша, в Латвии штрафы за нарушение правил дорожного движения не работают, потому что "не важна степень наказания. Очень важна его неизбежность", сообщает Rus.LSM.lv.

Несмотря на усиление контроля скорости и ужесточение наказаний для нарушителей правил дорожного движения, смертельных дорожно-транспортных происшествий в Латвии меньше не становится. В прошлом году число погибших в ДТП выросло: в 2023 году на дорогах Латвии погибло 149 человек, тогда как в 2022 году — 113.

"Это очень большой прирост, такого у нас не было с 2016 года", —сообщил в программе Латвийского Радио-4 "Открытый разговор" председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айварс Аксенокс.

Он отметил, что ситуация ухудшилась, несмотря на установку радаров средней скорости на 16 участках дорог и на ужесточение наказаний для пьяных водителей. По его мнению, нужно более тщательно анализировать ДТП, в частности тяжелые, чтобы понять, в чем причина.

Из 149 ДТП прошлого года в более половине случаев (88) в протоколах правоохранителей указывалась "другая" причина аварии. Еще в 29 случаев в качестве причина указывалась невнимательность водителя, и лишь в 15 — превышение допустимой скорости.

Депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш считает, что на проблемных участках дорог активно должны работать экипажи полиции, иначе ужесточение санкций работать не будет.

"Штрафы не работают, потому что не важна степень наказания. Очень важна его неизбежность. А если некому за этим всем следить, получается, что ты нарушил один раз, второй и начинаешь превышать скорость, потому что полиции нет", - заметил депутат.

Он добавил, что просто конфисковать автомобиль у выпившего водителя малоэффективно, нужно, чтобы он проходил курс лечения, прежде чем иметь право пересдавать на права.

Президент Латвийского авто-мото общества, член Совета безопасности дорожного движения Юрис Звирбулис признал, что несмотря на эффективность радаров средней скорости, отсутствие полиции на дорогах Латвии — это проблема: "Водители ее [полицию] практически не видят, и мы видим, что в полиции сильная нехватки личного состава, особенно на улицах. И я не вижу, как в ближайшее время можно это решить".

Айварс Аксенокс подчеркнул, что безопасность на дорогах — задача всего общества, поэтому людям необходимо разъяснять необходимость тех или иных ограничений. Но и строго наказывать только за серьезные нарушения - недостаточно, ведь "все начинается с небольших нарушений", полагает глава CSDD.

"Даже превысив допустимую скорость движения на 10 км или чуть больше, человек увеличивает риск и даже может погибнуть [при ДТП]. Обществу нужно показать, что это важно", — отметил Аксенокс.

Он добавил, что даже в тех местах, где установлены камеры, проверяющие наличие техосмотра и OCTA, но не контролирующие скорость, намного больше водителей придерживаются допустимой на этом участке скорости.

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