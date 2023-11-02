Водитель Том ехал на своей машине из Аглоны в Ригу. Прошло пару дней, и он получил целых три штрафа за зафиксированное фоторадарами отсутствие страховки OCTA. Каждый штраф составляет 350 евро, а в целом ему придется заплатить 1050 евро. "Я бы еще согласился на один штраф, потому что это моя вина, но три штрафа мне кажутся неправильными", — сказал водитель, который обратился в передачу Латвийского телевидения "4. studija" с вопросом о том, почему за одно нарушение можно получить бесчисленное количество штрафов за один день.

Оштрафованный водитель начал искать информацию о похожих случаях, и оказалось, что ни одно судебное дело не закончилось отменой повторных штрафов. Подкомиссия по уголовно-правовой политике юридической комиссии Сейма уже обсуждала, как быть с множественными штрафами за одно нарушение, но результата пока нет.

"Это водитель поднял проблему, о которой известно политикам, и весной об этом уже была дискуссия в одной из комиссий Сейма. Быстрого решения, чтобы изменить эту ситуацию, не нашлось, потому что в таком случае пришлось бы существенно менять закон. По закону действительно так — трижды нарушил, трижды оштрафован, хотя по человечески понятно, что это не совсем правильно. Должно быть решение — либо очень быстро информировать человека, либо применять один штраф в день", — говорит председатель правления Латвийского бюро страхования транспортных средств (LTAB) Янис Абашин.

В рабочих группах, где рассматриваются эти вопросы, участвуют и специалисты CSDD. "Очевидно, что этот вопрос должен быть урегулирован законодательно в нормативных актах, и назначение штрафов за повторные нарушения нужно пересмотреть", — говорит Мартиньш Малмейстарс, заместитель начальника отдела коммуникации CSDD.

Бывают случаи, когда вождение без OCTA может оказаться чрезвычайно дорогим. В прошлом году 428 ДТП были совершены на транспортных средствах без действующих полисов OCTA. Кроме того, в 100 из этих случаев не было и действительного техосмотра. В таких случаях последствия могут быть очень серьезными, так как причиненный в результате ДТП ущерб будет взыскиваться с водителя, что может вогнать его в долги.

По статистике LTAB, без ОСТА ездят около 2% водителей. Однако, как показал первый месяц работы радаров средней скорости, эта цифра может составлять и больше — от 3% до 5% общего транспортного потока.

По словам Абашина, одна из проблем заключается в том, что водитель покупает полис ОСТА на короткий срок, например на месяц, а по истечении срока забывает купить новый. "Проведя опрос, мы выяснили, что примерно 25% водителей не желают получать напоминание по электронной почте или СМС на телефон", — говорит Абашин.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram