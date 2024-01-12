Число граждан России, которым аннулировали постоянный ВНЖ и грозит выдворение из Латвии, может быть еще больше, чем озвученное ранее, допустил министр внутренних дел Рихард Козловскис в передаче TV24 Ziņu TOP. До этого глава PMLP Майра Розе сообщила, что никаких попыток уладить документы не сделали 1213 попавших под поправки Закона об иммиграции граждан РФ, а глава ее юридического отдела в Конституционном суде уточнил, что таких людей осталось 1167.

Портал Delfi уже писал о том, что из себя представляют российские граждане, которые уже на сегодня находятся в Латвии незаконно — им заказным письмом высылают распоряжение на выезд в 30 дней. Распоряжение можно обжаловать у Майры Розе или в суде в течение семи дней. Можно также попросить продлить срок пребывания до года по гуманным причинам и пробовать за это время сделать временный вид на жительство.

Рихард Козловскис подтвердил, что в числе тех, кому грозит выдворение, есть представители разных возрастных групп, "а не только 70+". По его словам, часть из них подали заявления в Управление по делам гражданства и миграции.

"Есть разные причины, по которым они могут просить временный вид на жительство — дети, являющиеся гражданами Латвии, воссоединение семьи и другие. Это одна группа — те, кто не подал никакие документы до 1 сентября 2023 года. Дополнительно есть еще одна группа — те, кто сдавали (тест по латышскому языку) повторно, не сдали и после этого не дали знать о себе".

Министр уточнил, что этим людям до конца марта надо непременно подать заявление на двухгодичный ВНЖ с сохранением социальных прав постоянного. "Я бы говорил еще о паре тысяч человек, которые, если не выполнят никаких требований, не подадут заявлений, не попытаются обосновать свое пребывание в Латвии, фактически получат эти распоряжения о выезде", — сказал министр внутренних дел".

"Если человек больше не имеет законного права находиться в стране, он теряет возможность получать социальную поддержку, оплачиваемую государством медицинскую помощь, открыть банковский счет и становится зависимым от других".

На вопрос, представляют ли российские граждане в Латвии угрозу внутренней безопасности Латвии, Козловскис ответил отрицательно: "У нас достаточно крепкая система правовой защиты, система органов безопасности. Мы имеем возможность предотвратить внутреннюю угрозу". Война в Украине продолжается, возможности для конфронтации в любом случае сохраняются, ее нельзя полностью исключать, но органы безопасности готовы действовать.

Ранее в Конституционном суде представитель PMLP сообщил, что до недавнего времени ни одному из попавших под поправки и подавших документы на вид на жительство не отказали по причине отрицательного вердикта служб госбезопасности.

С 9 января в Конституционном суд (КС) идет рассмотрение исков по делу о соответствии Сатверсме принятых в сентябре 2022 года поправок к Закону об иммиграции, которые аннулировали автоматические постоянные ВНЖ 25 тысячам гражданам России, бывшим (не)гражданам Латвии. Подателей исков — 29 граждан России, бывших неграждан Латвии — представляют юрист Елизавета Кривцова и адвокат Инесе Никульцева. Слушания по делу №. 2023-04-0106 намечены на 9, 11, 15 и 16 января. Начало — в 10.00. На портале Delfi можно следить за событиями в КС в видеотрансляции из зала.

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