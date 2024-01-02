В канун Нового года Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) объявило, что из Латвии должны выехать или будут выдворены минимум 1213 граждан России, бывших (не)граждан ЛР, которые к 30 ноября не выполнили условия поправок к Закону об иммиграции и не подали документы на новый статус в Латвии. Портал Delfi попытался разобраться, кто же эти люди и где они живут.

Изначально под принятые осенью 2022 года поправки к Закону об иммиграции попадали около 25 тысяч бывших неграждан Латвии, принявших после 2003 года гражданство России. Этим людям 2 сентября 2023 года должны были аннулировать их постоянный ВНЖ Латвии. Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, им надо было пройти ряд процедур. В том числе люди 15-75 лет должны были предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года.

До сентября больше половины попыток сдать языковые тесты завершились неудачей. Депутаты предложили тем, кто все делал по правилам, дать ВНЖ на два года, чтобы они могли выучить латышский и сдавать экзамен. Остальным 3255 гражданам РФ, не подавшим нужные документы, предлагали покинуть Латвию до 30 ноября или пытаться получить временный ВНЖ на других основаниях.

До конца ноября документы на получение какого-либо (например, временного) вида на жительство подали 1344 человека — их заявки рассматриваются. Собранная на конец года информация от пограничников показывает, что еще 904 человека пересекли внешнюю границу Латвии и покинули страну.

После этого осталось 1213 человек, которые, вообще, не связывались с PMLP и/или не подавали документы на получение какого-либо ВНЖ — временного или постоянного, в Латвии или ЕС. Иными словами, до конца года они не дали о себе знать никаким образом, сообщила представитель PMLP Мадара Пуке. Также нет информации от погранслужб, что они пересекли внешнюю границу Латвии и покинули страну. Впрочем, теоретически часть из них могла покинуть страну через внутреннюю границу ЕС.

Кто эти люди?

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram