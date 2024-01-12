Председатель Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества и представительства Балтийского федерального университета имени Канта, военный пенсионер и гражданин России Борис Катков в пятницу, 12 января пересек границу с Россией.

Как сообщалось, в пятницу был задержан сотрудниками Погранохраны Латвии. По словам Каткова, ранее он получил распоряжение от имени министра внутренних дел — покинуть Латвию.

Видео, на котором отражено, как Катков с вещами покидает дом, опубликовал youtube-канал "Шпроты в изгнании", который ведет бывший латвийский журналист Алексей Стефанов. В разговоре со Стефановым 82-летний Катков заявил, что распоряжение покинуть Латвию он получил 10 января. Решение, по словам Каткова, было подписано министром внутренних дел Латвии. В документе сказано, что Катков представляет угрозу для безопасности Латвии.

Катков заявил, что хотел обжаловать это решение в положенных 30 дней, но уже утром 12 января к нему приехали пограничники, дали час на сборы, чтобы затем вывезти на границу.

Погранохрана не взялась комментировать детали — в разговоре с Delfi пресс-служба сообщила, что пограничники выполняют технические функции. Delfi направил запрос в Министерство внутренних дел. Представитель министерства Марис Зариньш дал пояснение, что "упомянутая персона — российский гражданин Борис Катков включен в "черный список" по инициативе Службы госбезопасности в связи с длительным и систематическим сотрудничеством в интересах Российской федерации.

Кто такой Борис Катков?

По открытой информации Борис Катков приехал в Латвию в 1966 году. Сначала он работал в военном комиссариате в Цесисе, затем в Даугавпилсе. Ушел на пенсию в звании полковника в 1991 году.

Катков получил паспорт негражданина Латвии в 1998 году, а в 2000-м году взял российское гражданство.

То есть, постоянный ВНЖ Латвии Катков получил по по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства" и под поправки к Закону об иммиграции он не попал.

И его последняя регистрация ВНЖ в Латвии была действительна до 2025 года.

В ноябре прошлого года Катков давал пояснения Управлению по делам гражданства и миграции, что гражданство РФ брал, чтобы ездить к родственникам в России, где у него была недвижимость, но сейчас его ничего с этой страной не связывает. Его жена-пенсионерка, совершеннолетние сын и дочь — все неграждане Латвии. Доход — российские пенсии, военная и по возрасту.

Какую деятельность он вел?

В 1999 году Катков возглавил Латвийско-Российскую ассоциацию сотрудничества. В интервью Latvijas Avīze в 2012 году он утверждал, что идея создания организации исходила от Госдумы России.

В 2000-х годах ассоциация издавала журнал "Корни", организовывала праздники (в частности, празднование 9 мая или Дня России (12 июня), а Борис Катков встречался с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем и президентом России Владимиром Путиным.

В 2004 году ассоциация заключила договор о сотрудничестве с партией "Единая Россия". В разговоре с Latvijas Avīze в 2012 году Катков заявлял, что "в том числе и благодаря нашим голосам Путин (на выборах президента — Ред.) получил абсолютный перевес". При этом уже 12 лет назад Катков признавал, что ассоциация объединяет граждан иностранного государства, поэтому "уже с момента основания организации мы здесь политически нейтральны".

Как происходит выдворение?

Как выяснил портал Delfi, решение о внесении Каткова в список нежелательных в Латвии персон принял глава МВД Рихардс Козловскис, на основании заключения Службы госбезопасности, которая получила информацию о деятельности Каткова, угрожающей государственной безопасности. Было учтено его длительное сотрудничество с представителями России и прокремлевскими организациями в Латвии.

По закону, после решения министра о внесении человека в список нежелательных, погранслужба издает распоряжение о выдворении в восемь дней. Теоретически это решение можно обжаловать в 30 дней. Но физически действовать теперь можно через представителя.

Как сообщил Delfi правозащитник Владимир Бузаев, сегодня Катков направил ему по WhatsApp просьбу защищать его интересы. Cам Бузаев написал на адрес омбудсмена Юриса Янсонса письмо с электронной подписью с просьбой приостановить процедуру выдворения и смягчить условия, но ответа не получил.

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