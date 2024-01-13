Закон о правах пациентов гласит: информацию больной "имеет право получить в понятной ему форме". Однако молодые врачи часто не знают русского языка, а некоторые пациенты не знают латышского. Ассоциация молодых врачей призывает отраслевых профессионалов решать обостряющуюся проблему непонимания, и один из выходов — это переводчики, пишет Rus.Lsm.lv.

Осуждение и даже агрессивная реакция пациентов на то, что доктор не понимает русского языка — это теперь будни многих молодых врачей, получавших образование уже после восстановления государственной независимости. Они не понимают сказанное пациентом и не могут понятно рассказать ему о диагнозе или ходе лечения. Это чревато ошибками в постановке диагноза и лечения.

Марта Целминя — специалист отделения Центра эпилепсии и сна Детской клинической университетской больнице. Она русский понимает, но говорит с трудом, и это часто приводит к конфликтам с родителями маленьких пациентов, которые могут ей крикнуть "русский учи".

"У меня ужасный акцент, довольно ломаный русский язык, но я стараюсь от всей души. Было слово, которого я не знала, поэтому сказала его на латышском и пыталась еще жестами показать. На что мать ребенка рассердилась и сказала — этот латышский у меня уже вот где", — рассказала Целминя. По ее словам, в сходной ситуации — и многие другие коллеги. Некоторые врачи по этой причине выбрали работу за границей.

Председатель Ассоциации молодых врачей Янис Ветра опасается, что языковой барьер способен породить ошибки в лечении. Поэтому долгое время делать вид, будто проблемы не существует, не получится. Поэтому выход — нанять переводчика.

"За границей это часто решается так, что там есть какая-то услуга [переводчика], за которую после этого сам пациент покрывает издержки", — рассказал он.

Администрация Детской больницы говорит, что в курсе ситуации — и становится на сторону врачей. Русскоязычных пациентов перед амбулаторным приемом предупреждают о языке общения врача. И хотя идеального решения пока нет — здесь отдают предпочтение профессионализму врачей, а не их владению русским.

В Больнице имени Страдиня сказали, что в случае необходимости пока что всегда отыскивается тот, кто может поговорить с пациентом на понятном ему языке, а еще переводчиками часто выступают родственники пациента. В Восточной больнице сказали, что каждый случай решается индивидуально.

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