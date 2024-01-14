Правительство Латвии утвердило новую версию плана гражданской обороны: сокращено количество СМИ, которые будут оповещать жителей в кризисной ситуации. Эта обязанность возложена только на государственные средства массовой информации, а коммерческие и региональные СМИ остались забытыми, сообщает программа Nekā personīga в воскресном эфире TV3.

Вопрос о том, будет ли в кризисной ситуации работать радио и сообщать о текущих событиях, волнует многих жителей Латвии после инцидента на Latvijas Radio (на прошлой неделе в здании из-за задымления эвакуировали сотрудников, а слушатели более полутора часов были в неведении о происходящем).

Передача напоминает, что в 2020 году Кабмин утвердил План гражданской обороны, в котором подробно разъясняется, как действовать в различных кризисных ситуациях. План также предусматривает механизмы передачи информации. Было принято решение дважды в год проверять аварийные сирены. Чтобы система раннего оповещения населения работала, необходимо задействовать СМИ — они донесут до общественности сообщение о том, почему звучит сигнал тревоги и что следует делать.

В редакцию Плана в 2020 году было включено не только общественное телевидение и радио, но и некоторые региональные и местные СМИ. В списке был и Первый Балтийский канал, которому с 2021 года запрещено вещание в Латвии. Но в списке нет ни одного из крупнейших коммерческих телеканалов Латвии TV3, а также ни одного новостного интернет-портала, сообщает Nekā personīga.

9 января 2024-го Кабмином был рассмотрен переработанный вариант Плана. В новой редакции список СМИ стал еще короче — общественное телевидение и радио являются единственными, кто должен оповещать жителей Латвии в кризисной ситуации. В новом плане гражданской обороны ряд других СМИ были сняты с раннего оповещения в "час Х", а такие коммерческие СМИ, как ТВ3 или новостные интернет-порталы, в список даже не попали.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис рассказал, что План необходимо постоянно обновлять, как и каналы передачи информации. На вопрос, нужно ли включать новостные интернет-порталыы в План гражданской обороны, он ответил, что это вопрос следует адресовать экспертам.

По мнению министра обороны Андриса Спрудса, следует задействовать не только общественное телевидение и радио, но и региональное, а также интернет-порталы.

В Плане гражданской обороны перечислено 35 типов угроз, а также государственные учреждения, ответственные за них. Соответствующее министерство станет и главным координатором коммуникаций. У каждого учреждения свои планы, как действовать и как оповещать общественность. В плане гражданской обороны указаны конкретные сроки, в течение которых государственные чиновники и общественность должны быть проинформированы о событии.

В первую очередь сотрудничество будет осуществляться с государственными СМИ. В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что это обусловлено практическими соображениями: СМИ должны быть уведомлены до того, как сработают тревожные сирены, а сигнал будет воспроизведен только после получения подтверждения о получении информации. Чем большее количество СМИ будет вовлечено в этот процесс, тем больше времени потребуется, чтобы активировать сирены.

ГПСС также заключила договор с национальным информационным агентством LETA. Но в план оно не включено по техническим причинам: LETA — это информационное агентство, а не электронное СМИ. Другие новостные интернет-порталы не попали в список по той же причине.

Таким образом, в условиях кризиса основными источниками информации для жителей Латвии станут общественное телевидение, радио и агентство LETA. Все остальные будут зависеть от этих каналов.

Миндаугас Ракаускас, член правления TV3 Latvija сказал, что с политиками велись различные дискуссии о координации кризисной коммуникации и передачи информации, но они не привели к успеху.

Планы обеспечения непрерывности деятельности телерадиокомпаний утверждены Министерством сообщения. Таким образом, круг институтов, участвующих в координации кризисной коммуникации, еще больше расширяется.

И никто не смог четко ответить передаче, кто же будет главным ответственным лицом в случае "часа Х" - это будет зависеть от конкретного кризиса. Согласно Плану гражданской обороны, ответственное за мероприятие министерство должно обеспечить управление кризисными коммуникациями и координировать деятельность с Департаментом стратегических коммуникаций Госканцелярии.

Передаа заключает, что Планы антикризисной коммуникации существуют, но они не опробованы на практике.

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