В Конституционном суде (КС) — третий день слушаний по делу о соответствии Сатверсме принятых в сентябре 2022 года поправок к Закону об иммиграции, которые аннулировали постоянные ВНЖ 25 316 гражданам России, бывшим (не)гражданам Латвии. Выступят омбудсмен Юрис Янсонс и представители Латвии в международных институциях по правам человека и общества Baltic Human Rights Society. Портал Delfi рассказывает о ходе резонансного процесса.

В Конституционный суд поданы иски от граждан России, бывших неграждан Латвии. Интересы 29 заявителей представляют юрист Елизавета Кривцова и адвокат Инесе Никульцева. Слушания по делу №. 2023-04-0106 проходят 9, 11, 15 и 16 января. Начало — в 10.00. Оглашение приговора — в середине февраля.

На портале Delfi (по этой ссылке) можно наблюдать за слушаниями в прямой видеотрансляции с суда.

В чем суть поправок к Закону об иммиграции, кого они затронули и что хотят оспорить истцы — здесь.

В первый день слушаний свою позицию изложили представители заявителей, Сейма, МВД и Минюста. (Подробности первого дня слушаний — здесь.) Во второй — Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), Службы содержания образования, Центра госязыка, а также работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров. ( Подробности второго дня — здесь и здесь.) Всем было задано множество вопросов — заседания не укладывались в шестичасовые временные рамки.

Как звучал самый острый вопрос?



Два первых дня слушаний судьи настойчиво задавали представителям Сейма и ведомств один вопрос в разных вариациях — как получилось, что к одной многотысячной группе граждан России, бывших неграждан Латвии, нет никаких новых требований по ВНЖ, а к другой применили поправки и с них требуют сдачу языкового экзамена?

Напоминаем, что новые требования распространили только на граждан России, которые получали постоянный вид на жительство по нормам Иммиграционного закона, вступившего в силу в мае 2003 года — это чуть более 25 тысяч человек.

Граждане России, которые получали постоянный ВНЖ раньше — по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства" — не подпадают под действие новых правил.

Как пояснили представители Сейма и PMLP, депутаты решили, что эта группа российских граждан достаточно немногочисленна — 4949 граждан России, а в активном возрасте из них — около тысячи. Поэтому сконцентрировались на более многочисленной (25 316) группе тех, кто после 2003 года сознательно сменил статус (не)гражданна Латвии на гражданство России.

При этом, как сообщил представитель PMLP из более, чем попавших под поправки 12 тысяч граждан РФ, чьи документы уже прошли рассмотрение, ни один не получил отказ по сигналу из Службы госбезопасности Латвии. Отказов было всего 92 и по другим причинам — эти люди могут подавать апелляции или просить другой вид ВНЖ.

И вообще, по словам представителя PMLP, до сих пор из попавших под поправки никого не выдворили, хотя некоторые попросили быстрей дать иv распоряжение на выезд и выехали сами.

По иронии судьбы как раз 10 января министр внутренних дел Рихардс Козловскис занес в "черный список", а 12 января Погранслужба e;t выдворила из Латвии председателя Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества 82-летнего Бориса Каткова. Он был негражданином Латвии, взял гражданство России в 2000 году и под поправки к Закону об иммиграции не попал. Подробно об этой истории — здесь.

На последний день слушаний — 16 января — назначены дебаты. Решение суд огласит в середине февраля.

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