В ходе разработки плана по снижению цен на лекарства Министерство здравоохранения обещает еще больше снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на рецептурные медикаменты, но более конкретные дискуссии и расчеты ожидаются позже, когда правящая коалиция приступит к обсуждению налоговых изменений, сообщили представители Минздрава.

В Латвии сейчас применяется пониженная ставка НДС в размере 12% на все медикаменты, тогда как в Эстонии она ниже - 9% на все медикаменты, а в Литве - 5% на компенсируемые медикаменты и стандартная ставка 21% - на остальные, информирует LETA.

На заседании представители учреждений здравоохранения выразили поддержку разработанному Минздравом плану по снижению цен на лекарства, но указали также на потенциальные проблемы, которые придется решать. Представитель Государственного агентства лекарств Сергей Акулич высказал опасения в связи с тем, что в будущем доступность аптек может снизиться и придется искать баланс между финансовой и физической доступностью лекарств, выбирая между "мы хотим меньше платить за лекарства" и "пусть все же пусть они будут доступны".

Латвийское общество фармацевтов тоже поддерживает разработанный Минздравом план. Представитель общества Даце Кикуте отметила, что в дальнейшем в дискуссиях необходимо решать вопросы о роли и доступности фармацевтов, в том числе о повышении их зарплат, которые сейчас на 50% меньше, чем у врачей. Общество хочет, чтобы путь доставки медикаментов контролировал фармацевт, а не менеджер коммерческой сети, который нередко не является специалистом этой сферы.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода Кристине Ючковича обратила внимание на то, что в разработанный Минздравом доклад не включен вопрос о доступности и снабжении лекарствами в случае угрозы национальной безопасности.

Парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский заверил присутствующих, что вопрос о доступности лекарств в случае угрозы рассматривается и уже начата работа совместно с Министерством обороны. Значительная часть информации о решениях по этому вопросу в настоящий момент находится в ограниченном доступе.

В разработанном Минздравом плане указано, что министерство обязуется в сотрудничестве с Министерством финансов рассмотреть в процессе разработки основных направлений государственной налоговой политики на 2024-2027 годы возможность пересмотра ставки НДС на рецептурные лекарства, чтобы еще больше снизить ее.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram