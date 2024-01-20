Хотя время от времени несовершеннолетние, в том числе малолетние, совершают громкие преступления, в целом уровень молодежной преступности в Латвии снижается, сказал в интервью программе "Утренняя панорама" в эфире LTV начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

По его словам, "мы живем в мирной и безопасной стране" — ситуация с безопасностью в стране в целом стабильная, а уровень преступности падает по сравнению с началом ХХI века.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, также с каждым годом снижается, заявил Рукc, отметив, что случаи, подобные тому, который на прошлой неделе был в Юрмале (13-летний подросток нанес своему сверстнику смертельное ножевое ранение), случаются, но это исключительные случаи, а не повседневные.

Армандс Рукс признал, что тяжкие преступления, совершаемые несовершеннолетними, всегда являются громким сигналом о том, что государству следует более внимательно работать с детьми из группы риска.

На просьбу оценить, следует ли снизить в Латвии возраст уголовной ответственности (сейчас он составляет 14 лет), глава Госполиции ответил, что такие изменения вряд ли могут что-то существенно изменить, поскольку мировой опыт показывает, что даже очень маленькие дети способны на убийство других детей.

Начальник полиции также отметил, что в Латвии дети до 14 лет могут быть подвергнуты принудительным воспитательным мерам, самым суровым из которых является пробационный надзор.

Рукс подчеркнул, что самое главное — понять, почему ребенок дошел до конкретного преступного деяния.

Что касается убийства в Юрмале, то будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза и другие исследования для выяснения поведения ребенка.

Рукс сообщил, что Госполиция начала расследование недавнего инцидента в Риге, когда в Межциеме около магазина подрались дети. Полиция начала расследование, однако сообщений об инциденте нет, а причастные к нему подростки неизвестны. Ранее в соцсетях были возмущения, что полиция оперативно не прибыла на место драки, поэтому задержать виновных не удалось. По мнению Рукса, самое шокирующее в этом деле то, что несколько взрослых наблюдали за дракой, но не пытались разрешить ее.

В свою очередь полиция передала в прокуратуру для уголовного преследования дело о драке между подростками в Иманте, произошедшей в мае 2023 года. Тогда в Иманте сверстники избили школьника, после чего молодежь начала собираться в банды, чтобы дать ответ. В связи с этим в подразделении Рижского батальона специального назначения полиции даже объявляли тревогу.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Юрмале воспитанник детского дома, не достигший возраста уголовной ответственности, нанес ножевое ранение сверстнику. После преступления нападавшего отправили обратно на присмотр в учреждение социальной опеки и реабилитации, поскольку государство с 2022 года ликвидировало образовательные учреждения социальной коррекции, но на их место не пришло аналогичного механизма. На данный момент предполагается, что в этом году должна быть создана новая принудительная мера воспитательного характера — помещение детей в "Терапевтический дом", который будет предназначен для подростков из группы риска.

А в Резекне правоохранители на прошлой неделе задержали троих несовершеннолетних по подозрению в убийстве двух мужчин. Эти подросткам будут предъявлены уголовные обвинения.

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