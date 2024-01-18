Каждый пятый депутат Сейма может рассчитывать на компенсацию за возросшие проценты по ипотечным кредитам. При этом некоторые из них даже не знали, что проголосовали за их автоматическое выделение, сообщает агентство LETA со ссылкой на журнал "Ir".

В декабре прошлого года Сейм в подавляющим большинством решил поддержать получателей ипотечных кредитов - компенсировать часть процентных платежей, которые у многих резко выросли вместе со ставкой "Euribor".

Закон предусматривает, что 30% уплаченных в течение года процентов Служба государственных доходов раз в квартал будет возвращать заемщикам. Деньги на это государство получит от нового сбора с банков, так как те в прошлом году неплохо заработали: за 11 месяцев - 657 млн евро.

В публичных декларациях не видно, сколько депутатов Сейма имеют ипотечные кредиты и какова будет их выгода от новой компенсации, поэтому издание "Ir" решило это выяснить.

Из 36 депутатов, задекларировавших долговые обязательства, 20 признали наличие у них ипотеки, однако четверо отказались это уточнить. Еще несколько депутатов либо уже погасили долг, либо их кредит не является ипотекой и компенсации за него не предусмотрены.

"Я - латыш обыкновенный. У каждой молодой семьи - по ипотеке", - говорит Эдвардс Смилтенс.

"Конечно, это жилье нашей семьи, рядовая квартира", - комментирует Антонина Ненашева. Они с мужем за год половину кредита уже погасили, но при этом "все свои накопления вложили, чтобы не платить те огромные проценты".

Зане Скуйиня-Рубене тоже погасила значительную часть кредита, около 40 тысяч: "Мы с мужем хотим довольно быстро расплатиться, на этом и концентрируемся".

Гунарс Кутрис признает, что в год выплачивает по жилищному кредиту около 10 тысяч, включая выросшие на "полную катушку" процентные платежи.

А вот Янис Витенбергс, взявший ипотеку на покупку единственного жилья, более подробно ничего комментировать не пожелал. Он был среди тех депутатов, которые во время дебатов в Сейме пришли к выводу, что в итоге от этой идеи остался только "пшик", так как следовало бы компенсировать хотя бы половину суммы кредитных процентов.

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