Для Латвии одним из решений задачи создания сети бомбоубежищ могут стать строения контейнерного типа, похожие на те, которые используются в Израиле. Такое мнение высказал руководитель Управления гражданской обороны и оперативной информации Центральной администрации Рижского самоуправления Гинтс Рейнсонс на заседании ответственной комиссии Сейма.

Ссылаясь на зарубежный опыт строительства и содержания убежищ, Рейнсонс указал на Израиль, где конструкции контейнерного типа размещаются в общественных местах. Такие структуры могли бы стать решением в случае угрозы, с которой придется столкнуться гораздо раньше, чем будут реализованы меры, предусмотренные в государственном плане гражданской обороны. Такое решение также обойдется дешевле.

Такие конструкции контейнерного типа следует размещать в местах скопления жителей или интенсивного движения людей, например, на парковках, автовокзалах, игровых парках.

Руководитель отдела по связям с общественностью Латвийской федерации охранной и оборонной промышленности Анете Лусаре заявила в комиссии Сейма, что федерация провела переговоры с Рижской думой и другими самоуправлениями о развитии убежищ. Начато сотрудничество с ответственными министерствами. Со своей стороны федерация готова в случае необходимости привлекать индустрию для возведения как безопасных сооружений, так и для строений контейнерного типа. Есть и предприятия, которые готовы производить мобильные бомбоубежища.

Ранее правительство утвердило обновленный Государственный план гражданской обороны, в котором указаны сроки проведения мероприятий, связанных со строительством бомбоубежищ и припособления имеющихся помещений под нужды бомбоубежищ.

29 000 зданий можно приспособить для укрытия в случае угрозы, сделал вывод Кабинет министров.

Правительство сделало вывод: в целях осуществления приспособления существующих сооружений под нужды убежищ и строительства новых убежищ, необходимо уточнить нормативную базу. Также необходимо выявить и оценить, какие сооружения в государственных и муниципальных объектах недвижимости, общественных зданиях и многоквартирных домах, расположенных в городских районах, можно приспособить под эти нужды.

Доклад предусматривает, что в этих целях МВД будет сотрудничать с Министерством экономики, Бюро госконтроля за строительством, Рижским Техническим университетом, Министерством здравоохранения, Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), Министерством образования и науки, Министерством благосостояния. К 1 марта этого года должны быть подготовлены рекомендации по минимальным техническим требованиям к пригодности помещений или групп помещений (подвалы, подземные паркинги и так далее) в зданиях для организации убежищ.

К 1 мая этого года МВД в сотрудничестве с Министерством финансов, Министерством экономики и VARAM должно предложить возможные решения по созданию убежищ и финансированию этого процесса.

К 31 мая этого года МВД должно подготовить, а министр внутренних дел подать на рассмотрение правительства поправки к Закону "О гражданской обороне и управлении в случае катастрофы".

До 30 ноября этого года Министерство экономики должно внести на рассмотрение правительства проекта строительных нормативов убежищ.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram