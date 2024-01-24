Президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию с укреплением восточной границы Латвии — в том числе, бурную общественную дискуссию о возможном выходе Латвии из Оттавской конвенции — акцентировал, что полностью доверяет мнению профессионалов и командования вооруженных сил. Также президент отметил, что решения об укреплении восточных рубежей должны приниматься в сотрудничестве с другими странами НАТО, у которых есть граница с Россией и Беларусью, а также в целом отвечать оборонным планам Североатлантического альянса.

На совместной пресс-конференции с премьером Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент анонсировал сегодняшнее заседание Совета по национальной безопасности, на котором будут обсуждаться конкретные мероприятия по укреплению восточной границы. В заседании примет участие и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш, с которым предварительная встреча у Ринкевича состоялась еще во вторник, 23 января.

По словам президента, он призвал командующего — насколько это, конечно, возможно с учетом необходимости соблюдать военную тайну — информировать общество о конкретных мероприятиях и о том, какие ресурсы потребуются для укрепления восточных рубежей.

Напомним, что Леонид Калниньш вчера заявил, что один из аргументов в пользу невыхода Латвии из Оттавской конвенции — серьезные проблемы с приобретением противопехотных мин. Командующий указал, что если мы будем первыми и единственными нарушителями конвенции, то, возможно, потеряем союзников, в том числе Канаду, которая является ведущей страной в боевой группе НАТО в Латвии.

В свою очередь, Ринкевич сегодня подчеркнул, что градус эмоций вокруг дискуссии о том, что сейчас происходит в Украине и как это отразится на Латвии в ближайшем будущем очень высок, и рассматриваются разные сценарии. "В то же время я думаю, то нам всем нужно работать над тем, чтобы мы полностью были подготовлены ко всем сценариям", — сказал президент.

"Нам нужно принимать во внимание мнение профессионалов", — подчеркнул Ринкевич. По словам президента, в профессиональной среде идут дискуссии о том, каковы "наилучшие механизмы и способы обороны нашего государства". То, что мнения иногда не совпадают — это нормально, но плохо, что вместо обсуждения практических дел, иногда наблюдается взаимная абсолютизация мнений, дал понять президент.

"Неприемлема истерическая дискуссия, которая только обрушает, а не укрепляет, честно говоря, оборону нашего государства", — заявил Эдгар Ринкевич: "Я полностью доверяю руководству наших вооруженных сил, я полностью доверяю тем экспертам, у которых другое мнение".

"Еще один аспект, который не менее существенный… Посмотрим на карту. У Финляндии, стран Балтии, Польши границы с Россией и Беларусью. Если мы хотим эффективный механизм обороны, не может быть так, что в одной стране будет одно, в другой — другое", — сказал президент. По его мнению, любое решение о создании единой военной инфраструктуры, должны быть согласовано с военными специfлистами стран Балтии, Польши и Финляндии.

"И не будем забывать, что мы составная часть общей системы планирования обороны НАТО. И это надо учитывать", — акцентировал президент.

Ринкевич назвал очень хорошей новостью и для Латвии, и для Альянса в целом вчерашнее решение парламента Турции о ратификации договора о присоединении Швеции к НАТО. "Остается еще одно государство, которому предстоит ратифицировать этот договор, и тогда мы будем рады приветствовать Швецию как 32-ю страну-участницу НАТО", — сказал президент.

Напомним, что последняя страна, не давшая "добро" на присоединение Швеции к НАТО — Венгрия.

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