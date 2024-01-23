Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш в качестве одного из аргументов в пользу невыхода Латвии из Оттавской конвенции назвал серьезные проблемы с приобретением противопехотных мин.

В своем твите командующий написал, что если мы будем первыми и единственными нарушителями конвенции, то, возможно, потеряем союзников, в том числе Канаду, которая является ведущей страной в боевой группе НАТО в Латвии.

"Нас ждут серьезные проблемы с приобретением мин", — добавил командующий.

Он пояснил, что возможности приобретения противопехотных мин крайне ограничены. Цивилизованные страны не производят и не продают их, а против тех, кто производит, вводят санкции.

Если латвийские предприятия попытаются сами начать производство противопехотных мин, они окажутся в санкционных списках и не смогут купить сырье, сказал Калниньш.

Латвии будет отказано в необходимых взрывчатых веществах, потому что будет считаться, что мы используем их для производства противопехотных мин, а эти военные материалы крайне необходимы НВС.

Чтобы приобрести противопехотные мины, придется обратиться к странам, с которыми Латвия в принципе не желает сотрудничать и которые находятся в санкционных списках различных цивилизованных государств, сказал командующий НВС.

В понедельник Калниньш в заявлении для прессы указал, что противопехотные мины являются лишь небольшим отягчающим элементом против мобильности. Кроме того, мины неэффективны против механизированной пехоты и тяжелобронированных подразделений. В то же время постоянный мониторинг минных полей 24 часа в сутки, семь дней в неделю, даже в мирное время, потребует больших человеческих ресурсов.

Командующий подчеркнул, что Оттавская конвенция юридически не запрещает противотанковые и дистанционно управляемые противопехотные мины, а также другие меры по борьбе с мобильностью, позволяющие пресекать атаки механизированных подразделений и сокращать потери среди гражданского населения не только в условиях конфликта, но и в мирное время.

По поручению министра обороны Андриса Спрудса НВС провели оценку возможного выхода Латвии из Оттавской конвенции и выступили против этого выхода.

В то же время на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" продолжается сбор подписей за выход Латвии из Оттавской конвенции. Оттавская конвенция о запрещении применения, накопления запасов и производства противопехотных мин предусматривает, что подписавшие ее государства обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины". Латвия присоединилась к Конвенции в 2005 году.

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