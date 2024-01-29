В понедельник, 29 января, партия "Согласие" подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) список кандидатов и программу партии на предстоящих выборах в Европейский парламент (ЕП), сообщает ЦИК.

Лидерами списка на выборах в ЕП станут действующий евродепутат и сопредседатель партии Нил Ушаков, общественный активист, специалист по связям с общественностью "Daugavpils siltumtīkli" Ольга Петкевич и сопредседатель политической силы Регина Лочмеле.

В список также вошли депутат Ливанской краевой думы и педагог Андрей Бондарев, депутат Елгавской краевой думы и руководитель проектов по развитию учебных программ в Рижском университете Страдиня Ирина Долгова, депутат Аугшдаугавской краевой думы и учитель Илукстской средней школы Виктор Ясинявичюс, директор 80-й Рижской средней школы и депутат Рижской думы Анна Владова, председатель правления Латвийской ассоциации поддержки школ с русским языком обучения и бывший депутат Сейма Игорь Пименов и другие.

"Согласие" считает, что необходимо добиваться больше денег на уровне Европарламента, чтобы преодолеть экономический кризис и последствия войны. Отдельная финансовая поддержка нужна и регионам у внешних границ ЕС — Латвии и Латгалии, а также Эстонии, Литве и Финляндии.

Партия хочет работать над общеевропейским подходом к установлению минимального уровня пенсий и пособий.

"Согласие" также будет выступать за создание Европейского союза здравоохранения, подчеркивая, что ЕС должен гораздо активнее заниматься вопросами здравоохранения и медицины, не оставляя их на усмотрение национальных властей.

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