Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) хочет продолжить найм отдельных сотрудников со знанием русского языка. Их задача — мониторинг русскоязычного контента. Но, для этого госструктуре нужно решение особое решение Сейма, который концептуально уже поддержал поправки, цель которых — укрепление исключительно государственного языка. Так как эти поправки в нынешнем виде исключают возможность требования от отдельных сотрудников знания русского языка, НСЭСМИ беспокоится, что в будущем не сможет осуществлять надзор за русскоязычным контентом в латвийских медиа.

С целью защиты информационного пространства Латвии Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) попросил сохранить в поданных депутатами Сейма поправках к закону о труде возможность нанимать сотрудников для мониторинга контента на русском языке. Соответственно, эти работники должны "отлично понимать русский язык".

НСЭСМИ ознакомился с находящимися на рассмотрении в Сейме поправками к закону о труде. Сегодня они предусматривают лишь отдельные группы профессий, для которых работодатель будет вправе требовать владения русским языком.

В совете пояснили, что упомянутые поправки к закону могут существенно повлиять на обеспечение функций НСЭСМИ и надзор за информационным пространством Латвии. Так, в соответствии с нормами закона об электронных СМИ, совет осуществляет мониторинг деятельности электронных СМИ и обобщает его результаты. При этом, в мониторинг входит надзор за распространяемым электронными СМИ контентом и на русском языке.

Кроме того, в соответствии со своей компетенцией НСЭСМИ проводит проверки аудио- и аудиовизуального контента на различных латвийских сайтах, где чаще всего информация размещена именно на русском языке.

Таким образом, для обеспечения защиты информационного пространства Латвии для выполнения отдельных обязанностей работникам секретариата НСЭСМИ нужны "отличные знания русского языка, без которых невозможно полноценно выполнять трудовые обязанности".

В НСЭСМИ пояснили, что речь идет только об отдельных сотрудниках в департаменте мониторинга, в обязанности которых входит мониторинг и анализ русскоязычного контента, но от других сотрудников секретариата НСЭСМИ знание русского языка не требуется.

Совет подчеркивает, что поддерживает укрепление употребления государственного языка и внесение предлагаемых депутатами поправок в закон о труде. Однако, с учетом указанных выше соображений совет просит предусмотреть в законопроекте исключение, которое позволит НСЭСМИ требовать от претендентов на отдельные позиции знания русского языка.

Как сообщалось, Сейм концептуально поддержал поправки к закону о труде, призванные укрепить использование государственного языка на рынке труда.

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