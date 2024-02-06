Два судьи Конституционного суда — Янис Нейманис и Гунар Кусиньш — опубликовали в официальном издании Latvijas Vēstnesis отдельные мнения в связи со сносом советских памятников. Большинство судей КС 7 декабря 2023 года признали, что нормы закона, обязывающего самоуправления снести прославляющие советский или нацистский режимы, соответствуют Сатверсме.

Податель жалобы в Конституционный суд — Даугавпилсская городская дума — оспаривала ряд норм Закона "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режим и их демонтаже на территории Латвийской Республики", согласно которым самоуправления были обязаны снести памятники до 15 ноября 2022 года. Дума утверждала, что государство, обязав самоуправление снести памятники, не предоставило самоуправлениям финансирование и вмешалось в их автономные функции. В иске Даугавпилсское самоуправление настаивало на том, что Сейм, приняв соответствующий закон, вступил в противоречие с 1-й статьей Сатверсме, гласящей, что Латвия является независимой демократической республикой и 101-й статьей Сатверсме, согласно которой у каждого гражданина Латвии есть право в установленном законом порядке принимать участие в деятельности государства и самоуправлений.

В утвержденный правительством список объектов, подлежащих демонтажу, попали два памятника в Даугавпилсе. Это памятник воинам Красной Армии, расположенный на улице 18 ноября, в бывшем сквере Славы, и памятник воинам 360-й стрелковой дивизии Красной Армии. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш долгое время пытался добиться того, чтобы памятники не были снесены. Однако в конце октября памятнике в Даугавпилсе все же были демонтированы.

Свой вердикт Конституционный суд вынес лишь спустя год. Теперь выясняется, что среди судей не было единодушия.

Судья Конституционного суда Янис Нейманис заявляет в своей публикации в Latvijas Vēstnesis, что не согласен со многими выводами приговора.

Конституционный суд сделал вывод, что упомянутые в законе объекты не включены в реализацию автономной функции самоуправления — заботу о культуре, поскольку памятники были инструментом советской пропаганды и соответственно, их существование противоречит принципу непрерывности Латвийской государственности.

В свою очередь, судья Конституционного суда Гунар Кусиньш, который долгие годы возглавлял Юридическое бюро Сейма, также пишет в Latvijas Vēstnesis, что не может согласиться с выводами большинства коллег о том, что первая часть 8-й статьи закона соответствует 1-й и 101-й статьям Сатверсме. Эта норма закона гласит, что демонтаж объектов на паритетной основе финансирует государство и самоуправление, на территории которого находится объект. Кусиньш подчеркивает, что обязанности снести памятники была возложено на самоуправление тогда, когда городской бюджет был уже утвержден — и нужно было изыскивать деньги дополнительно, из средств на непредвиденные расходы.

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