Премьер-министр Эвика Силиня в среду встретится с фермерами, которые в понедельник провели акции протеста в 16 городах Латвии.

После заседания правительства Силиня сообщила журналистам, что вместе с министром земледелия Армандом Краузе готова говорить с фермерами. По словам премьера, часть волнующих фермеров вопросов уже решена, так как на уровне правительства приняты соответствующие решения. Тем не менее, как отметила Силиня, встреча с фермерами необходима, чтобы обсудить их реальные потребности.

Премьер-министр отметила, что Европейская комиссия подготовила предложения для сельскохозяйственного сектора, о которых она завтра расскажет фермерам, однако для внедрения некоторых из этих решений потребуется время.

Как сообщалось, акции протеста в понедельник прошли в Лиепае, Салдусе, Талсы, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре. Во время протестов фермеры вывели на дороги почти 2 000 единиц сельскохозяйственной техники.

Как заявил председатель правления "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш, после внеочередного собрания фермеров в ноябре прошлого года, на котором они подали Министерству земледелия свои требования по улучшению ситуации в отрасли, пока выполнено только одно. "Чаша терпения латвийских фермеров переполнена и льется через край. С сожалением приходится констатировать, что нынешнее правительство особенно отличается своим высокомерием и безразличием", — сказал Лаздиньш.

Акциями протеста фермеры хотят добиться немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановления сниженной 5-процентной ставки налога на добавленную стоимость на латвийские овощи и фрукты, сокращения бюрократических проволочек, расширения доступа к программам страхования и оборотного капитала и др.

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