В целом протесты фермеров прошли мирно, без серьезных инцидентов, однако полиция уже начала 25 административных процессов по различным нарушениям, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Большая часть, или 12 из начатых процессов об административных нарушениях, приходится на отсутствие обязательной страховки, а также три административных процесса начаты за вождение транспортного средства без действительного техосмотра.

Также выявлено пять нарушений, которые связаны с использованием дронов.

В одном случае было выявлено транспортное средство без регистрации, а в другом случае водитель предоставил недействительную медицинскую справку. Также в одном случае водитель пользовался телефоном во время вождения, в другом случае была пересечена непрерывная линия, а одно нарушение зарегистрировано в связи с использованием запрещенной символики.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 5 февраля, в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре прошли акции протеста крестьян.

Например, в Бауске в протесте участвовали более 100 крестьян на тракторах и автомобилях.

Протестами фермеры хотят добиться немедленного запрета на импорт российских и белорусских продовольственных продуктов без переходного периода, восстановления пониженной ставки НДС в размере 5% на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в сельскохозяйственной отрасли, более широкого доступа к программам страхования и оборотных средств, а также отказа от земельных обременений на национальном уровне или других ограничений на землепользование.

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