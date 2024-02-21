Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

В среду, 21 февраля, президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") обсудили ситуацию с освоением средств еврофондов. Накануне правительство рассмотрело информационный доклад, из которого следовало, что существуют риски не освоить в этом году европейское финансирование в объеме более 500 млн евро.

"Я привлек внимание к тому, что 500 млн евро сейчас попали, по мнению Министерства финансов, ну.. в категорию проблематичных или со сложностями осваиваемых денег. Это, по-моему мнению, неприемлемо, и хотел бы видеть, чтобы как Министерство финансов, которые администрируют эти фонды, так и от отраслевые министерства собрались. Да, если там есть какие-то бюрократические вопросы, которые не являются частью европейского регулирования, а изобретены самими, то от них надо избавиться", — сказал на пресс-конференции после встречи с премьером президент: "Но ситуация, которая у нас происходит регулярно, когда с одной стороны отрасли говорят, что им не хватает средств, денег на развитие, а с другой стороны, есть отрасли, которые по той или иной причине не могут освоить средства — неприемлема".

Ринкевич дал понять, что наступил подходящий момент действовать в контексте заявленных целей — вложений в экономику, развития экономики и снижения бюрократии. Из слов президента следует, что нужно следить за тем, как будет развиваться ситуация с освоением еврофондов.

"Не может больше быть такого, что в конце опять появится информация о том, что опять что-то не сделано", — сказал Ринкевич, подчеркнув ответственность Министерства финансов. Президент выразил надежду, что в следующем докладе Минфина не будет более фигурировать сумма в 500 млн евро как вызывающая сомнения с точки зрения возможностей освоения средств, и прогресс будет достигнут.

Как уже сообщал портал Delfi, Министерство финансов в своем информационном докладе, рассмотренном правительством 20 февраля, констатировало риск не использовать в этом году более 500 млн евро инвестиций из фондов Европейского союза.

В отчете Минфина подчеркивалось, что если не ускорить инвестирование средств ЕС на период 2021-2027 годов, Латвия может потерять финансирование ЕС в соответствии с постановлением Европейской комиссии (ЕК) в связи с невыполнением минимальных заявленных целей.

Чтобы не потерять финансирование ЕС на период 2021-2027 годов, расходы бюджета в 2025 году должны составить примерно 750 миллионов евро, то есть они должны увеличиться примерно на 150 миллионов евро, говорится в отчете.

Также в отчете Министерства финансов упоминается, что неиспользованное финансирование по проектам фондов ЕС на период 2014-2020 годов составляет около 200 млн евро:

  • 99 млн евро в проектах Министерства сообщения;
  • 33 млн евро в проектах Министерства здравоохранения;
  • 31 млн евро в проектах Министерства экономики;
  • 17 млн евро в проектах Министерства защиты окружающей среды и регионального развития;
  • 8 илн евро в проектах Министерства образования и науки;
  • 7 млн евро в проектах Министерства культуры;
  • 4 млн евро в проектах Министерства благосостояния.

Чтобы достичь запланированных инвестиций до конца 2024 года, министерства должны выполнить проектную работу на следующие суммы:

В докладе также упомнались и самые значимые проекты, на которые не использовано финансирование ЕС:

  • Проекты Latvijas dzelzceļš — 54 млн евро;
  • Проекта корпуса А2 Клинической университетской больницы Паула Страдиня — 30 млн евро;
  • Проект Кундзиньсалы — 21 млн евро;
  • Проект новых электропоездов Pasažieru vilciens — 13 млн евро.

В качестве риска для выполнения показателя 2023 года Министерство финансов указало на проект Министерства благосостояния по строительству домов для пожилых людей. Из 17 договоров с самоуправлениями на общую сумму 69 миллионов евро, указанных в плане Фонда восставновления, подано только четыре проекта на 15 миллионов евро. В качестве причин называются низкие финансовые возможности самоуправлений и рост цен. Министерство финансов и Министерство благосостояния проводят экспертные переговоры с ЕС о возможных решениях.

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