В понедельник, 26 февраля, президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с министром финансов Арвилсом Ашераденсом (" Новое Единство "). На встрече обсуждались вопросы о финансовом выравнивании самоуправлений, ситуации в Резекне , прогрессе с освоением фондом ЕС, о показателях госбюджета-2024 и о работе над госбюджетом-2025.

После встречи с Арвилсом Ашераденсом Эдгар Ринкевич акцентировал, что во время региональных визитов самоуправления часто выражали свою неудовлетворенность нынешней системой финансового выравнивая, указывая на то, что она недостаточно эффективна. Общие нужды и расходы возросли у всех самоуправлений, а имеющиеся финансирование не может обеспечить необходимое. Сейчас недовольство испытывают как финансово благополучные, так и менее обеспеченные самоуправления. Таким образом, любые новые реформы требуют пересмотра существующих ресурсов. Конечный результат должен оцениваться по качеству услуг, предоставляемых самоуправлений, сказано в пресс-релизе по итогам встречи президента и министра финансов.