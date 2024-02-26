В понедельник, 26 февраля, президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с министром финансов Арвилсом Ашераденсом ("Новое Единство"). На встрече обсуждались вопросы о финансовом выравнивании самоуправлений, ситуации в Резекне, прогрессе с освоением фондом ЕС, о показателях госбюджета-2024 и о работе над госбюджетом-2025.
Встрече Ринкевича и Ашераденса прешествовали тревожные новости прошлой недели:
- из информационного доклада Министерства финансов следовало, что существует риск не освоить в этом году 500 млн евро из еврофондов;
- самоуправления, утвердив бюджеты, сигнализируют о финансовых проблемах: например, Талсинская краевая дума была вынуждена перевести сотрудников муниципалитета на четырехневную рабочую неделю, исходя из необходимости экономии. Речь может идти уже в целом о пересмотре системы финансового выравнивания самоуправления;
- Резекненская городская дума оказалась единственным самоуправлением, которое не утвердило бюджет, и финансовая ситуация в городе — критическая. Также в повестку дня — с подачи самого президента — вернулся вопрос о возможном роспуске Резекненской городской думы.
После встречи с Арвилсом Ашераденсом Эдгар Ринкевич акцентировал, что во время региональных визитов самоуправления часто выражали свою неудовлетворенность нынешней системой финансового выравнивая, указывая на то, что она недостаточно эффективна. Общие нужды и расходы возросли у всех самоуправлений, а имеющиеся финансирование не может обеспечить необходимое. Сейчас недовольство испытывают как финансово благополучные, так и менее обеспеченные самоуправления. Таким образом, любые новые реформы требуют пересмотра существующих ресурсов. Конечный результат должен оцениваться по качеству услуг, предоставляемых самоуправлений, сказано в пресс-релизе по итогам встречи президента и министра финансов.
Ринкевич и Ашераденс также обсудили ситуацию с необходимых финансированием на укрепление служб как обороны, так и внутренних дел. Президент заявил, что нужды обеих отраслей нужно рассматривать во взаимосвязи, приближая зарплаты в системе внутренних дел с зарплатами в оборонной сфере.