Муниципальное АО Rīgas siltums можно было бы разделить на два отдельных предприятия, и одно из них вывести на биржу, заявил в понедельник, 26 февраля, председатель правления этой компании Илварс Петерсонс. Об этом он сказал в ходе дискуссии о необходимых инвестициях в восстановление жилого фонда и привлечении капитала на эти проекты.

По словам Петерсонса, нет необходимости объединять Rīgas siltums и Rīgas ūdens, создав одно большое предприятие. Скорее нужно обсуждать разделение Rīgas siltums на два предприятия — одно отвечало за теплосети, второе за производство теплоэнергии.

Петерсонс считает, что предприятие, отвечающее за производство теплоэнергии, можно было бы выдвинуть на биржу.

Глава правления АО Rīgas siltums считает, что теплоэнергию можно предлагать на свободном рынке, и клиент может выбирать, у какого предприятия покупать тепло. В свою очередь, предприятие управления теплосетями обеспечивает поставку тепла клиентам.

По предварительным данным, оборот Rīgas siltums в предыдущем финансовом году, который длился с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, составил 442 миллиона евро, что в два раза больше, чем в предыдущем финансовом году. В свою очередь, согласно публичной информации компании, прибыль компании выросла на 17,2% — до 1,84 млн евро.

Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% — Латвийскому государству, 2% — SIA Enerģijas otsoliņi. RIX, а 0,005% — Latvenergo.

О котировке государственных и муниципальных предприятий на бирже

Что характерно, в понедельник, 26 февраля, о неообходимости привлекать частный капитал заявило и еще одно крупное рижское муниципальное предприятие — SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP). Это предприятие компания видит себя компанию с хорошим корпоративным управлением, которая котируется на бирже, и активно участвует в проектах реновации жилого фонда.

Ранее министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") неоднократно заявлял о том, что государственные и муниципальные предприятия нужно выводить на бирже — в целях привлечения инвестиций.

В числе госпредприятий, которые могут котироваться на бирже назывались национальная авиокомпания airBaltic, Latvijas mobilais telefons и Tet, а также дочернее предприятие Latvenergo, специализирующиеся на зеленой энергии — Latvijas vēja parki.

Также речь шла о компаниях, принадлежащих Рижскому самоуправлению — Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas ūdens и Rīgas siltums.

Во вторник, 27 января, правительство рассмотрит проект Правил Кабинета министров "О выпуске облигаций Рижского столичного самоуправления". Как говорится в аннотации к документу, проект правил разработан для определения порядка и условий выпуска облигаций Рижского самоуправления, с помощью которых можно привлечь финансирование для инвестиционные проекты, которые соответствуют утвержденной программе развития.

"Желание правительства вывести акции госпредприятий на биржу станет глотком кислорода для экономики", — заявила в начале февраля премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Предполагалось, что первым предприятием, выведенным на биржу, станет airBaltic.

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