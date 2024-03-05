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Пенсии за годы, отработанные в Латвии, запрашивают в том числе из Израиля и США, пишет со ссылкой на Latvijas Avīze агентство LETA.

"Я почти забыл, что до того, как я покинул Советскую Латвию, в течение нескольких лет, а это были шестидесятые годы, я работал там во время учебы. Я совершенно случайно узнал, что в закон о государственных пенсиях внесены изменения, и с тех пор в прошлом году к пенсии, которую я получаю в Израиле, прибавляется около 214 евро из Латвии за то время, которое я там отработал. Знаю, что мои знакомые-пенсионеры, которые имеют стаж в Латвии, но живут в Израиле, очень довольны этими поправками, которые теперь позволяют увеличить пенсию за годы работы в Латвии", — говорит раввин Менехем Баркахан, глава еврейской религиозной общины "Шамир".

С 17 июня 2023 года, когда вступили в силу поправки к закону о государственных пенсиях, латвийскую пенсию по старости и по случаю потери кормильца из социального бюджета государства получают и те лица, которые постоянно проживают за пределами Латвии в стране, не являющейся членом Европейского союза, Европейской экономической зоны или страной, с которой заключено соглашение о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.

Больше всего заявлений в этой связи Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) получило в прошлом году из Израиля.

Как сообщила эксперт ГАСС Байба Фелсберга, до этого только те лица из третьих стран, которые работали в Латвии и переехали в Россию или Беларусь, Украину, а также Австралию, Канаду и Гернси, имели такие права, поскольку с этими странами у Латвии заключен договоры.

Соглашение с РФ распространяется на граждан России и Латвии, а также неграждан Латвии, но не распространяется на граждан третьих стран.

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