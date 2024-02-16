Пенсии и пособия от Госагентсва социального страхования можно получать с помощью Latvijas pasts прямо домой. Но чтобы не переплачивать за услугу, договор нужно заключить именно с агентством социального страхования, а не с почтовым предприятием.

Ежемесячно пенсии и пособия по месту жительства в Латвии получают около 50 тысяч человек. Если заключен договор с Государственным агентством социального страхования, это стоит 2 евро и 39 центов. Но не все знают о такой возможности и заказывают доставку наличных денег через Latvijas pasts, отмечает передача «Сегодня вечером» на Rus.LSM.lv.

Тогда почтальон доставляет не более 200 евро за раз и за это надо платить комиссионную плату — 8 евро. Если пенсия составляет, например, 600 евро, то услугой придётся воспользоваться 3 раза и заплатить 24 евро.

Как сообщал портал Delfi, Latvijas Pasts информировало о планах закрытия в январе почтовых отделений в Наутрени, Калнциемсе, Таурене, Ерберге, Баркаве, Цираве, Гаркалне, Бене и Метриене, а также о закрытии в феврале почтовых отделений Даугавпилс-22, Царникава, Озолниеки и Рига-35.

Тем, кто использует для получения услуг VSAA счет Почтовой расчетной системы (PNS), но хочет изменить способ оплаты и в дальнейшем получать услугу по месту жительства, необходимо подать заявление в VSAА.

Стоимость доставки по месту жительства составляет 2,39 евро, которые VSAA удерживает из пенсии до ее выплаты. Также в этом случае может измениться дата выплаты пенсии или пособия.

Заявление (бланк можно скачать — здесь) в VSAA об изменении способа выплаты можно подать лично в центрах обслуживания клиентов VSAA, единых центрах обслуживания клиентов государства и самоуправлений либо прислать его по почте в любое отделение VSAA. Заявление можно подать в электронном виде, используя официальный электронный адрес VSAA или отправив подписанное электронной подписью заявление на адрес pasts@vsaa.gov.lv.

Чтобы изменить способ выплаты со следующего месяца, заявление необходимо подать в VSAA до 15 числа текущего месяца.

Если человек получает услугу по месту жительства, но не может быть дома в конкретный день доставки, то, как сообщает Latvijas Pasts, в населенных пунктах, где нет почтовых отделений, почтальон повторно бесплатно доставит пенсию по месту жительства. По вопросам повторной доставки следует обратиться в службу поддержки клиентов Latvijas Pasts по тел. 67008001, 27008001. Также пенсию можно получить в почтовом отделении, обслуживающем конкретную территорию.

Выплаты VSAA по выбору получателя могут также перечисляться на счет в любом латвийском кредитном учреждении либо на счет PNS в соответствии с правилами и расценками этих учреждений.

Услуги VSAA, которые Latvijas Pasts оказывает по месту жительства ( кроме иностранных пенсий):

пенсия по старости

пенсия по инвалидности

пенсия по потере кормильца

пенсия по выслуге

специальная государственная пенсия для депутатов Верховного Совета ЛР

государственное пособие соцобеспечения

пособие по уходу за инвалидом

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