Резекненская городская дума будет выбирать нового председателя после получения письма от министра охраны среды и регионального развития Инги Берзини ("Новое Единство"). Вопрос об избрании председателя думы включен в повестку дня заседания думы 7 марта.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), 29 февраля Берзиня направила в самоуправление письмо, в котором призывает думу немедленно принять решение о выборах председателя думы, а также до 8 марта предоставить министерству информацию о ходе решения вопроса.

В письме говорится, что председатель думы Александр Барташевич (Kopā Latvijai) был отстранен от исполнения своих обязанностей 2 ноября 2023 года, что означает, что дума работает без председателя уже три полных месяца.

В настоящее время обязанности председателя Резекненской думы исполняет Алексей Стец, политик из партии Kopā Latvijai. После получения письма вопрос об избрании председателя Резекненской думы включен в повестку дня заседания думы 7 марта.

Согласно закону "О самоуправлениях" заместитель председателя думы имеет право замещать председателя. Закон предусматривает, что заместитель председателя исполняет обязанности председателя думы, если председатель думы отстранен от исполнения своих обязанностей.

Однако в своем письме министр отметила, что "из норм закона проистекает ограниченный характер этого замещения". Парламент может распустить думу по закону, если она не избрала председателя в течение двух месяцев, говорится в письме.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!