Секретарь Президиума и депутат Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") обратился с письмом к руководителю Службы государственной безопасности (СГБ) Нормунду Межвиетису, призвав оценить высказывания в соцсетях мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша в связи с укреплением восточной границы.

Во вторник, 5 марта, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в своем аккаунте на Facebook выступил с эмоциональным комментарием, в котором высказался по поводу начала реализации Плана военного укрепления и антимобильности восточной границы — с Россией и Беларусью.

Что сказал Элксниньш?



В этот день, 5 марта, напомним, Кабинет министров утвердил План военного укрепления и антимобильности восточной границы, на реализацию которого планируется выделить 303 млн евро. Сами работы — — соответственно, в Латгалии — начались незамедлительно, о чем в сети "X" сообщил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

"Твит" о том, что работы начаты на пограничных пунктах с Россией "Гребнево" и "Терехово", а также в Пиедруе и Патерниеках у границы с Беларусью сопровождался видеороликом о том, как это происходит.

"Чтобы сдержать, остановить и уничтожить противника с первого сантиметра, правительство 5 марта утвердило план укрепления восточной границы и военной антимобильности", — написал министр обороны.

Pildot manu pavēli, jau šodien nekavējoties uzsākti robežas stiprināšanas darbi.

Šķēršļu izlikšanas darbi sākti robežpunktos Grebņevā un Terehovā pie Krievijas, kā arī Piedrujā un Pāterniekos pie Baltkrievijas robežas. Izliktie šķēršļi nodrošina robežpunktu stiprināšanu un… pic.twitter.com/dnnz2YE2NC

— Andris Spruds (@AndrisSpruds) March 5, 2024



"В 30 км от нашего города собираются минировать дороги и копать рвы! Вчера вечером правящие просто поставили перед фактом города Латгалии! — готовиться к неминуемой и скорой войне!", — написал, в свою очередь, мэр Даугавпилса.

Элксниньш указал, что днем ранее Национальные вооруженные силы распространили открытое письмо в котором просят не распространять сообщения о возможной скорой войне.

"То, что с коммуникацией в нашей стране очень плохо уже давно всем понятно. Вспомним хотя бы крылатые выражения — "Друзья, нехорошо" или "у умерших от ковида, Рождества не будет"! Но! Когда информация превращается в пропаганду, а заявления различных структур нелогичны и противоречивы — мы наблюдаем, как в сложнейших геополитических условиях Латвия сходит с ума!", — написал Элксниньш.



Смилтенс: Элксниньш ставит под сомнение необходимость укрепления границы



В свою очередь, депутат Сейма от оппозиционного "Объединенного списка" Эдвардс Смилтенс уже 8 марта распространил заявление, в котором призвал Службу госбезопасности оценить высказывания мэра Даугавпилса. Смилтенс указал, что Элксниньш раскритиковал план укрепления границы, "оценив его только с точки зрения неудобства для жителей и наложенных на них ограничений", резко при этом отозвавшись о публичной коммуникации ответственных учреждений об этом плане. По мнению Смилтенса, таким образом Элксниньш поставил "под сомнение объективную необходимость укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО".

Смилтенс подчеркнул, что попытки высокопоставленного должностного лица самоуправления запугать жителей возможными неудобствами, скрывают или умаляют необходимость укрепления обороноспособности Латвийского государства.

"Это очередное заявление мэра Даугавпилса, которое нельзя истолковать никак иначе как сеющее раздор и недоверие. Вместо того, чтобы ответственно вкладывать свои ресурсы в повышение общей безопасности в качестве главы большого приграничного самоуправления, Элксниньш цинично делает противоположное, балансируя между популизмом и кремлевскими нарративами", — акцентировал Смилтенс.

Поэтому Эдвардс Смилтенс призывает Службу государственной безопасности оценить заявления мэра Даугавпилса, проверив, "не является ли их истинной целью постепенно и систематически подрывать веру жителей Латвии в избранный курс политики стратегической безопасности, который к тому же соответствует плану обороны НАТО".

Угрозы войны нет, общаться с населением — важно



В среду, 6 марта, президент Латвии Эдгар Ринкевич на еженедельной пресс-конференции заявил, что прямо сейчас угрозы войны нет, но ситуация может измениться, поэтому мы все должны продолжать работать без чувства обреченности.

"Важно общаться с населением. В одном или двух краях есть опасения, что все мосты будут заминированы, а все дороги — перекопаны, но все не так ужасно. Я думаю, что специалисты Минобороны и Национальных Вооруженных сил знают, что делают. Мы — член НАТО, да, нас защищают наши союзники, но мы и сами укрепляем свою собственную безопасность", — сказал президент Латвии.

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