День памяти легионеров и день так называемых "выборов" президента России (соответственно, 16 и 17 марта) прошли относительно спокойно благодаря отличной работе, предварительно подготовленной и спланированной, заявил начальник Государственной полиции Армандс Рукс в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения, сообщает портал rus.lsm.lv.

"Спасибо полицейским, муниципальной полиции, Службе госбезопасности и Погранохране — все прошло по плану, — заявил Рукс. — Полицейские, пограничники профессионально и доброжелательно выполнили свою работу".

Шеф Госролиции также выразил благодарность министру внутренних дел Рихарду Козловскому ("Новое Единство") за политическое решение провести иммиграционный контроль всех, кто принял участие в так называемых президентских "выборах" президента РФ в минувшее воскресенье. Из 1001 гражданина РФ у 24 истек срок действия вида на жительство в Латвии.

Также было составлено 22 протокола за нарушение общественного спокойствия, сокрытие личности, недекларирование места жительства, использование символов военной агрессии и военных преступлений в общественном месте, агрессивное поведение, различные нарушения правил дорожного движения.

Организация "выборов" удивила Рукса: при крайне низкой явке избирателей (2,38 % от всех имеющих право голоса граждан России в Латвии) у входа в посольство образовалась очередь и около 40 человек не успели проголосовать.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!