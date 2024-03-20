"Нежелательные" — так называется недавно опубликованная статья во влиятельном немецком журнале Der Spiegel о положении русскоязычного населения Латвии. В этой публикации, как сообщает портал LSM.lv, говорится, что правительство Латвии считает 30% своего населения потенцильным плацдармом для вторжения российского диктатора Владимира Путина. Рассказывается и о гражданах РФ, сдававших экзамен по госязыку для сохранения права жить в Латвии. Министерство иностранных дел Латвии направило в редакцию журнала письмо протеста, заявив, что публикация вводит в заблуждение.

Статья "Нежелательные" в журнале Der Spiegel была опубликована на немецком языке 9 марта, а 14 марта вышла ее англоязычная версия, озаглавленная несколько иначе — "Латвия закручивает гайки своему русскому меньшинству". Заголовок статьи звучит так: "Около 30 процентов жителей Латвии — русскоязычные. Правительство полагает, что они смогут обеспечить Владимиру Путину плацдарм в стране".

Статья начинается с рассказа некой женщины Кати, специалиста по информационным технологиям (ИТ), - она рассказывает о своем двоюродном брате, гражданине Латвии Игоре Попове, которому из-за подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами было предписано покинуть Латвию. "Через некоторое время у его двери стояли два сотрудника секретной службы", — рассказывает Катя в статье. ""Ему дали всего один час на то, чтобы собрать вещи, а затем его отвезли в лагерь недалеко от города Резекне, где другие также ожидали депортации".

В статье рассказывается и о проверках знаний латышского языка, которые должны были пройти граждане РФ для сохранения права жить в Латвии. В частности, о жителях Даугавпилса, которым помогает активистка Ольга Петкевич - она сейчас баллотируется в Европарламент от "Согласия". 37-летняя Ольга Петкевич, ссылаясь на неназванную женщину, сообщила журналисту о попытке самоубийства некоего мужчины из-за непродленного вида на жительство.

Глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе заявила, что статья настолько тенденциозна, что о ней сложно говорить. По ее мнению, упомянутая в статье история Игоря Попова выдумана. "У меня нет информации о том, что в Латвии есть какой-либо депортационный лагерь. Депортировать гражданина Латвии из Латвии невозможно никак. Это совершенно абсурдное заявление", — заявил глава PMLP.

Рихардс Бамбалс, руководитель Департамента стратегических коммуникаций Кабинета министров, также считает, что имело место манипулирование информацией: "Автор пытается описать ситуацию в Латвии в связи с внесением поправок в Иммиграционный закон, которые касаются 25 000 человек, граждан Российской Федерации, а не латвийских русских или русскоязычных, и если говорить о численности, то таких 1%".

Граждан России, не сдавших языковой экзамен, но начавших процесс продления ВНЖ, нельзя выдворить безотлагательно, поэтому депортаций без возможности апелляции не бывает, подчеркнула глава PMLP. Выдворение из страны может затронуть лишь 3000 человек, если они вообще не реагируют на требования государства.

"Сейчас PMLP выдал 10 предписаний на выезд, исполнены три", — отметила Розе.

Автор статьи в журнале Der Spiegel Валтер Майр не обращался в латвийские миграционные службы для выяснения ситуации. Бамбалс отмечает, что хотя в статье высказана резкая критика позиции правительства Латвии в общем контексте русскоязычных, нет ссылки ни на один официальный источник в правительстве или министерствах.

"Там очень много неточностей, много фактических ошибок и поверхностности. Мы знакомы с этой публикацией. Совместно с МИД Латвии подготовлено письмо", — сказал Бамбалс.

Телефон автора статьи отключен, а ответ редакции Der Spiegel МИД Латвии пока не получил.

В свою очередь, политолог Ояр Скудра заявил в программе Pēcpusdiena Латвийского радио, что автор статьи — опытный журналист, который пишет уже с 1990 года, руководил журналом в Москве, Вене и Риме. По версии Скудры, журналист мог получить специальное задание, связанное с внешним стимулом. " Я не думаю, что это продуманная, долгосрочная линия журнала" — сказал Скудра.

Политолог отметил, что Der Spiegel симпатизирует немецким социал-демократам и либеральным силам. По мнению Скудры, его бы не удивило, что внешнее влияние могло быть со стороны Социал-демократической партии "Согласие", от которой баллотируется Петкевич.

Также Ояр Скудра допускает, что источниками могли быть представители правительства и МИД Германии, которые высказали критические замечания в адрес стран Балтии.

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