Сейм сегодня, 21 марта, рассмотрит запрос оппозиции об отставке министра финансов Арвила Ашераденса ("Новое Единство").
Оппозиционный "Объединенный список" (ОС) требует отставки Ашераденса, который также является председателем партии "Единство", в связи с обвинениями в том, что несколько лет назад партия выплачивала зарплаты "в конвертах".
Об этом информировал бывший сотрудник офиса "Единства" Нормунд Орлеанс, но проверка пока не завершена.
По мнению ОС, "недопустимо, чтобы Министерство финансов, в том числе Службу государственных доходов, продолжал возглавлять человек, чья политическая организация находится под серьезным подозрением в незаконных действиях".
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