В четверг, 21 марта, омбудсмен Юрис Янсонс отчитался перед Сеймом о ситуации в Латвии в области соблюдения прав человека. в 2023 году количество заявлений в Бюро омбудсмена увеличилось до 1718, по сравнению с 1634 в 2022 году. Чаще всего поступают заявления, касающиеся собственности, здоровья, соцобеспечения и прав заключенных. А затронув в своем выступлении тему планов прекратить после 2026 года вещание на русском языке в общественных масс-медиа, Янсонс сказал "я выразил поддержку продолжению качественного содержания в общественных медиа после 2026 года, указа, что это поможет избежать дезинформации".

Языковой вопрос

"Наблюдается, что вызов для права на свободу слова создает и злонамереное использование этого права. Нередко называемые лидеры сообществ распространяют в Интернете российскую пропаганду и дезинформацию, разделяя общество, вызывая межнациональную ненависть или даже поддерживая то, что делает Россия. Уважаемые депутаты Сейма! Я призываю вас обратить на этот вопрос особое внимание. На политическом уровне начались дискуссии о прекращении вещания на русском языке в общественных медиа с 2026 года. Я выразил поддержку продолжению качественного содержания в общественных медиа после 2026 года, указав, что это поможет избежать дезинформации", — сказал с трибуны Сейма Юрис Янсонс.

В ходе дебатов депутат Сейма от Нацобъединения Артурс Бутанс призвал омбудсмена не ставить под сомнение Концепцию национальной безопасности, согласно которой общественные медиа с 2026 года должны перейти на вещание на латышском языке.

Также Бутанс критически высказался о том, что омбудсмен ни в своем выступлении, ни в публичной деятельности не выступает против языковой дискриминации латышской молодежи, от которой на рынке труда требуют знаний русского языка. Бутанс призвал Янсонса сделать этот вопрос одним из приоритетных. Оппозиционного коллегу — в вопросе о языковой дискриминации латышской молодежи из-за требования знаний русского языка — поддержал и депутат Гатис Лиепиньш от правящего "Нового Единства".

О чем говорится в докладе омбудсмена?

В прошлом году увеличилось количество заявлений и консультаций в Бюро омбудсмена, причем большинство заявлений поступило по поводу нарушения принципа добросовестного управления и прав на справедливое судебное разбирательство, сообщил на заседании Сейма Янсонс.

Омбудсмен отметил, что в 2023 году количество заявлений в бюро увеличилось до 1718, по сравнению с 1634 в 2022 году. Наиболее часто поступают заявления, касающиеся собственности, здоровья, социального обеспечения и прав заключенных.

Количество рекомендаций также значительно увеличилось по сравнению с 2022 годом — со 173 до 302. 77,38 % рекомендаций можно считать выполненными или частично выполненными, что на пять процентных пунктов больше, чем в 2022 году.

Количество юридических консультаций выросло с 2426 до 2526. Больше всего консультаций было посвящено праву на справедливое судебное разбирательство, образованию, правам детей, эффективному управлению, праву на социальное обеспечение, уважению частной и семейной жизни и правам лиц с ограниченными возможностями.

Омбудсмен подготовил 10 заключений для Конституционного суда и предоставил 47 заключений государственным учреждениям по законопроектам.

В своем докладе о работе в области гражданских и политических прав омбудсмен обратил особое внимание на свободу выражения мнений и ее тонкую границу с языком ненависти как внутри страны, так и за рубежом. В прошлом году омбудсмен вместе с коллегами из европейских национальных правозащитных институтов, психиатрами и юристами сосредоточился на самостоятельности людей с психическими расстройствами, организовав симпозиум и конференцию по этой теме.

В области социальных прав омбудсмен занимался вопросом доступа к компенсируемым лекарствам в нетипичных случаях.

Что касается прав детей, то в 2023 году актуальной темой стал вопрос об учебных средствах в муниципальных образовательных учреждениях. Также самоуправления не всегда обеспечивают школьников транспортом, предлагая семьям компенсацию расходов на топливо, но это не является решением для семей, которые не имеют транспорта или не могут возить своих детей из-за работы или других обязательств.

В прошлом году омбудсмен также обратил внимание на ситуацию в домах престарелых. Было несколько случаев, оскорбляющих человеческое достоинство, и ситуация улучшается слишком медленно, отметил он в своем докладе.

В своем выступлении Юрис Янсонс акцентировал и значимость ратификации Сеймом Стамбульской конвенции.

В то же время депутат Яна Симановска ("Прогрессивные") еще раз акцентировала необходимость работы по предотвращению насилия в отношении женщин. Также она обратила внимание на плохие условия для людей с ограниченными возможностями, указав, что только треть людей с инвалидностью имеют работу. "Мы жалуемся, что не хватает рабочих рук, а люди с ограниченными возможностями, которые могли бы работать, вынуждены сидеть дома или находиться в учреждениях", — сказала депутат.

Представитель "Прогрессивных" также отметила, что в стране до сих пор существует доисторический подход, когда для детей с нарушениями развития невозможно найти школу в своем самоуправлении, и только около 8% общественных зданий доступны для людей с инвалидностью.

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