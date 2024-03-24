Разделив строительство проекта Rail Baltica на этапы, удалось добиться сокращения общих затрат первого этапа минимум на треть. Но даже если удастся привлечь все ожидавшиеся деньги из еврофондов, то до сих пор нет ответа, как профинансировать недостающую часть, которая на первом этапе (до 2030-го) составляет около трех миллиардов евро, сообщает программа LTV De facto.

Министерство сообщения представило на утверждение доклад о том, каким должен быть проект Rail Baltica через шесть лет и где взять на него деньги. В настоящее время документ ограничен в доступности, но некоторые его очертания уже известны. Например, что даже при самом позитивном сценарии новая железнодорожная скоростная дорога через всю Ригу не сможет быть построена к 2030 году.

На данный момент не принято никаких решений ни о том, как должна выглядеть линия на первом этапе, ни о том, как ее финансировать.

По словам Каспара Вингриса, председателя правления Europas Dzelzceļa lijnas, существует множество непринятых решений. Он отмечает, что этот год будет очень важным для реализации проекта.

В информативном отчете правительству Министерство сообщения предлагает выбрать вариант, при котором уже первый этап проета будет включать в себя сообщение с Рижским центральным вокзалом и аэропортом "Рига". Эти станции — единственные объекты, строительство которых начато на латвийском участке Rail Baltica.

С громкой оглаской было начато строительство Центрального вокзала и первых трех опор железнодорожного моста, но пока нет ясности, выделит Еврокомиссия на первый этап работы (до 2030-го) деньги на мост через Даугаву. На данный момент средства составляют 20 млн евро.

"Заключен договор строительного подряда, который включает в себя южное направление на Литву с Иецавой в качестве основной строительной базы, а также направление на север — на Эстонию и со Скулте в качестве основной базы. Понятно, что движение поездов в 2031 году по латвийскому участку Rail Baltica невозможно даже теоретически, если эти элементы региональной базовой линии не будут созданы", — заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс.

Передача информирует, что Минсообщения предлагает правительству принять решение по следующему сценарию: поезд, въезжая в Латвию со стороны Эстонии, пересекает Даугаву в районе Саласпилса, а возле Мисы будет ответвление на Рижский аэропорт, откуда линия следует на Рижский центральный вокзал. Затем поезд продолжает движение в Литву через Мису и Иецаву.

По словам Бришкенса, эта "петля" от прямой ветки к аэропорту и далее — к вокзалу, увеличит время в пути до Риги примерно на 20 минут.

Также известно, что в Торнякалнасе не будет туннеля, но путем реорганизации существующей железнодорожной сети по тому же маршруту построят европейскую колею. Это потребует меньше времени и денег.

Но уже сейчас ясно, что участок пути на правом берегу Даугавы — между вокзалом и Сауриеши около Саласпилса — за шесть лет невозможно построить даже при самых оптимистических сценариях.

По словам министра сообщения, в сценарии первого этапа удалось сократить общие затраты как минимум на треть. При этом Бришкенс отказывается называть конкретную сумму и не отвечает на вопрос: была ли стоимость первого этапа проекта чуть больше шести миллиардов евро?

Бришкенс высоко оценивает эстонскую модель реализации Rail Baltica, в рамках которой проект финансирует ответственный чиновник Минфина: "Это тот механизм, который я рекомендовал бы. Минфину следует более активно следить за потребностями крупнейшего проекта в истории Латвии".

Больше всего возражений против отчета поступило именно из Минфина — почти тридцать. В Минфине предупредили: даже если из еврофондов удастся получить ожидаемые 3,68 млрд евро, то где взять еще три миллиарда евро?

"Таких чудес не бывает, это как будто у кого-то есть волшебная палочка, и тут же появляются несколько миллиардов… Нам надо сделать работающую линию, которая соединит Таллинн с Литвой и с Польшей. Это наш приоритет, а все остальное — вторично", — сказал министр финансов Арвилс Ашераденс.

В прошлом году в Латвии началась активная экспроприация земель, и на данный момент примерно половина их приобретена для требуемых двух тысяч объектов недвижимости. Контракт со застройщиком был подписан в прошлом году, но застопорилось начало работ —на этапе подготовки строительных проектов.

В RB Rail обещают, что до конца этого года передадут Eiropas Dzelzceļa līnijās более 100 километров пути. И в целом проектные работы планируется завершить к концу года.

Первый доклад правительству с возможными решениями в развитии Rail Baltica в Минсообщения подали в декабре 2023 года. Новый, подробный отчет с решениями был представлен в середине февраля 2024-го.

Для оценки реализации проекта в конце февраля была создана правительственная тематическая комиссия, возглавляемая министром сообщения и состоящая из большинства министров. Прежде чем принимать важные решения, Минсообщению предлагается сменить руководство проектом Rail Baltica. Сейчас объявлен конкурс на должность руководителя процесса со стороны министерства.

"Я не поняла, кто главный ответственный, кто отвечает за финансы, за проектирование, за закупки. Поэтому моей задачей было сразу переработать эту модель. Надеюсь, что те люди, которые придут ко мне в следующий раз, смогут дать ответы", - сказала премьер-министр Эвика Силиня.

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