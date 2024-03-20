По поручению министра сообщения Каспарса Бришкена новым станциям Rail Baltica в Риге присвоены названия, пишет агентство LETA со ссылкой на публикацию в Latvijas Vēstnesis.
Названия железнодорожных станций будут следующими: "Аэропорт "Рига" (с английским вариантом Riga Airport), "Салацгрива", "Скултес муйжа", "Дарзциемс", "Яунмарупе", "Лиелиецава" и "Муса" (Бауска).
Также будут станции "Вангажи", "Даугавкрасти" (Саласпилс), "Балдоне", "Берзпилс" (Яунолайне) и "Кекава".
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