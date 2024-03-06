Для продвижения проекта железнодорожной линии Rail Baltica планируют сформировать новую должность заместителя госсекретаря Министерства сообщения (МС), следует из ответа министра сообщения Каспара Бришкенса (Прогрессивные)оппозиционной партии "Объединенный список" (ОС).
Ранее ОС направил вопросы о надзоре за реализацией Rail Baltica премьер-министру Эвике Силине (Новое единство), но ответы подготовил министр сообщения.
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