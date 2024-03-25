Правительственная коалиция концептуально выступает за "продвижение вперед" в вопросе школьной реформы и за то, что поиск решения необходимо продолжать, обсуждение вопросов финансирования будет также продолжаться, пояснила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Школьный вопрос требует больших инвестиций в связи с переходом на модель финансирования программ, и это связано с госбюджетом на следующий год, пояснила премьер-министр.
Поэтому переговоры о финансировании школьной реформы следует возобновить вместе с переговорами по государственному бюджету на следующий год и после того, как Сейм утвердит Программу стабильности, сказала Силиня.
Политики коалиции не стали напрямую комментировать, означает ли этот график, что обсуждение школьной реформы могут затянуться до осени.
В свою очередь, министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) указал, что о реформе школ в дальнейшем надо говорить в контексте необходимых инвестиций в объеме 75 млн евро на инфраструктуру школьной экосистемы.
Валайнис отметил, что нюансы внедрения новой модели финансирования обсуждались на переговорах с самоуправлениями, подчеркнув, что качественное и доступное образование "чего-то стоит".
На данный момент затраты приблизительно подсчитаны, сказал политик, и, по словам Валайниса, речь идет уже не о том, продвинется ли коалиция с реформой сети школ, а о переговорах о выделении значительных средств из госбюджета.
"Если мы концептуально примем этот шаг, образование, несомненно, станет одним из главных приоритетов следующего года", — сказал Валайнис.
Как уже сообщалось, Министерство образования и науки планирует со следующего года существенно реформировать модель финансирования школ. Самоуправления придется упорядочить сеть школ — объединять и закрывать учебные заведения. Школы, в которых будет слишком мало детей, исходя из установленных министерством критериев, лишатся государственного финансирования.
Самоуправления высказали недовольство реформой. Далее коалиционный Союз "зеленых" и крестьян заявил, что не готов поддерживать реформу в ее первоначальном виде. Позже, в коалиционных переговорах, был отмечен условный прогресс в поиске решения, причем СЗК заявил, что теперь речь идет об ином предложении.