Дальнейшие обсуждения и принятие окончательного решения по вопросам реформирования сети школ перенесены на более позднее время, следует из заявлений правительственных политиков сегодня после еженедельного заседания коалиции, сообщает агентство LETA.

Правительственная коалиция концептуально выступает за "продвижение вперед" в вопросе школьной реформы и за то, что поиск решения необходимо продолжать, обсуждение вопросов финансирования будет также продолжаться, пояснила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Школьный вопрос требует больших инвестиций в связи с переходом на модель финансирования программ, и это связано с госбюджетом на следующий год, пояснила премьер-министр.

Поэтому переговоры о финансировании школьной реформы следует возобновить вместе с переговорами по государственному бюджету на следующий год и после того, как Сейм утвердит Программу стабильности, сказала Силиня.

Политики коалиции не стали напрямую комментировать, означает ли этот график, что обсуждение школьной реформы могут затянуться до осени.

В свою очередь, министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) указал, что о реформе школ в дальнейшем надо говорить в контексте необходимых инвестиций в объеме 75 млн евро на инфраструктуру школьной экосистемы.

Валайнис отметил, что нюансы внедрения новой модели финансирования обсуждались на переговорах с самоуправлениями, подчеркнув, что качественное и доступное образование "чего-то стоит".

На данный момент затраты приблизительно подсчитаны, сказал политик, и, по словам Валайниса, речь идет уже не о том, продвинется ли коалиция с реформой сети школ, а о переговорах о выделении значительных средств из госбюджета.

"Если мы концептуально примем этот шаг, образование, несомненно, станет одним из главных приоритетов следующего года", — сказал Валайнис.

Как уже сообщалось, Министерство образования и науки планирует со следующего года существенно реформировать модель финансирования школ. Самоуправления придется упорядочить сеть школ — объединять и закрывать учебные заведения. Школы, в которых будет слишком мало детей, исходя из установленных министерством критериев, лишатся государственного финансирования.

Самоуправления высказали недовольство реформой. Далее коалиционный Союз "зеленых" и крестьян заявил, что не готов поддерживать реформу в ее первоначальном виде. Позже, в коалиционных переговорах, был отмечен условный прогресс в поиске решения, причем СЗК заявил, что теперь речь идет об ином предложении.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!