В четверг, 27 марта, Сейм утвердил в окончательном чтении поправки к Закону "Об автоперевозках", которые делегируют Кабинету министров обязаность устанавить максимальную плату за услугу такси рядом "с объектом транспортной инфраструктуры международного значения".

Завышенные цены на услуги такси в аэропорту "Рига" и жесткая, не всегда добросовестная конкуренция между таксофирмами в этом месте — проблема давняя. За поездку можно заплатить и 20, и 60 евро. С этой проблемой решили бороться законодательно.

Теперь Закон "Об автоперевозках" предусматривать, что правительство сможет регулировать цены на услуги такси не только возле аэропорта "Рига", но и возле всех иных объектов транспортной инфраструктуры международного значения — автовокзала, железнодорожного вокзала и порта. Кабинет министров должен будет определить, какой может быть плата, а также дополнительная плата за поездку, а также обозначить зону действия таких лимитов. Правила будут распространяться как на оплату поездки на месте, так и переводом денег в режиме онлайн.

Сейм оговорил, что все эти решения Кабинет министров должен принять до 31 декабря 2024 года.

Ранее президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс выразил некоторые сомнения по поводу эффективности введения системы максимального тарифа. Во-первых, непонятно, как часто будет пересматриваться такой тариф, во-вторых, все равно сохраняются возможности накрутов — и соответственно, обмана пассажиров. Особенно иностранцев, которые по прибытии в Ригу, не ориентируются в местных ценах.

В свою очередь, аэропорт планирует ввести систему ваучеров.

"Система будет очень простой — человек летит в Ригу, покупает конкретный ваучер и знает, что поездка по определенному маршруту обойдется ему в определенную сумму", — пояснила представитель аэропорта Илзе Сална. Предполагается, что ваучеры можно будет приобрести перед поездкой, например, в аэропорту, на его сайте или в приложении, и они будут иметь фиксированную цену в каждой зоне, сообщала ранее программа 360TV Ziņneši.

В январе также сообщалось о планах открыть новый автобусный маршрут, который свяжет аэропорт и центр Риги. Речь шла о коммерческом маршруте, и предполагалось, что такой автобус мог начать курсировать уже в первой половине этого года. Сейчас по маршруту аэропорт-центр Риги курсирует также 22-й автобус муниципального предприятия Rīgas satiksme.

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