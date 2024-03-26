Владимир Путин , выступая 23 марта с обращением к россия нам спустя почти 20 часов после теракта в "Крокус Сити Холле", сказал, что четверо исполнителей нападения задержаны по пути в Украину, где для них украинской стороной якобы было подготовлено "окно" для перехода границы.

25 марта Путин заявил, что нужно ответить на вопрос, "почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал". "Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много", — говорил президент РФ. Он добавил, что теракт совершен "руками радикальных исламистов", но США, по мнению Путина, пытаются убедить другие страны, что "киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама".